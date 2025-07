Settimane intense per Reggiana Nuoto: i suoi giovani atleti schierati su diversi fronti

Undici atleti Master della squadra granata hanno partecipato ai “Campionati Italiani di Nuoto Master Herbalife”, che si sono svolti dal 24 al 29 giugno allo Stadio del nuoto di Riccione.

Tra gare individuali e staffette gli atleti reggiani hanno raggiunto ottimi risultati, conquistando anche un paio di podi. Risultato di spicco per Chiara Davoli, che è diventata campionessa italiana, conquistando due ori nella categoria M20 nei 100 farfalla, con il tempo di 1’05”35, e anche nei 50, con il tempo di 29”46. Da segnalare anche due quinti posti, uno nella staffetta 4×50 mista femmine, sfiorando il podio in quella mista per soli 3 decimi, e uno nella staffetta 4×50 stile libero femmine cat.M80, composte entrambe da Chiara Davoli, Emma Zanni, Martina Lugli e Giulia Lelli. Altri risultati soddisfacenti per Patrizia Sabatini, con un 9° posto negli 800 sl cat.M65, Alessandro Incerti, 6° posto nei 100 farfalla e 8° negli 800 sl cat.M40, e, infine, Giulia Lelli, 8° posto nei 100 stile libero cat.M20.

“Sono molto soddisfatto di come sono andati questi Campionati italiani – afferma il tecnico Master, Alessandro Incerti -, sia per la buona partecipazione a livello di numero di atleti, gli altri anni eravamo solo in due o tre persone, sia per gli ottimi risultati ottenuti, che fanno ben sperare per la prossima stagione, dove cercheremo di fare ancora meglio. I due primi posti di Chiara erano inaspettati, sono tempi davvero buoni. Peccato per la staffetta mista femminile, che ha lasciato un po’ l’amaro un bocca, ma se la sono giocata fino all’ultimo, ne sono orgoglioso. Sono contento di tutti i ragazzi, il livello a questo tipo di gare è molto alto, devono essere fieri di quello che è stato fatto. Ora faremo ancora qualche gara in mare poi, dopo la pausa estiva, ripartiremo in settembre con nuovi obiettivi”.

Per il settore Esordienti la stagione natatoria si è conclusa con ottimi risultati alle finali dei “Campionati Regionali estivi Esordienti A” (CREA), svoltisi dal 2 al 4 luglio alla piscina Gambi di Ravenna. Nella classifica a squadra la società reggiana si è classificata al quarto posto, con 90 punti, dopo President Bologna, CUS Ferrara asd e CN Uisp Bologna.

Sul podio Eva Siligardi, che ha conquistato due medaglie d’argento, nei 100 e 200 dorso, ed è arrivata quarta nei 200 misti, e Nathan Colimodio, che ha ottenuto l’oro e suo personal nei 100 rana, l’argento nei 200 rana e il bronzo nei 200 misti. Buone prestazioni anche per Felipe Roldan Garcia, arrivato terzo nei 200 rana, quarto nei 100 rana e anche nei 400 misti. Due quarti posti, infine, nelle staffette 4×100 sl maschile (Colimodio, Della Grotta, Roldan Garcia e Vincenti) e 4×100 misti maschi (Salsi, Colimodio, Roldan Garcia e Vincenti).

“È stato un fine stagione positivo – sottolinea il tecnico, Emanuele Copparosa -, con una squadra di giovani in forte crescita. Sono contento delle ottime prestazioni di Eva Siligardi e delle buone prestazioni di Colimodio. Anche Felipe Garcia ha migliorato notevolmente i suoi personali. Buona prestazione infine degli staffettisti”.

Da sottolineare anche la convocazione di Colimodio, per il secondo anno consecutivo, nella selezione dell’Emilia Romagna che è andata a gareggiare a Scanzano Ionico (MT) al XXVII “Trofeo delle Regioni”, il 28 e 28 giugno. Colimodio ha tenuto alto i colori della Regione, classificandosi al 1° posto nei 100 rana e facendo il suo personale nei 200 misti, dove è arrivato 6°; ha poi aperto la staffetta 4×100 stile libero arrivando quarto, e nella 4×100 mista, ultimo frazionista, ha portato il gruppo da quarti a chiudere terzi.

Nel frattempo, in preparazione ai Campionati regionali che si svolgeranno dal 17 al 20 a Riccione, gli atleti del settore Categoria sono stati impegnati nella 2ª edizione dell’“Olimpic Race Napoli”, svoltasi dal 20 al 22 giugno presso la piscina Scandone, e nel 3° “Verona Summer Trophy”, svoltosi il 5 e 6 luglio presso il CF di Alta Specializzazione “A.Castagnetti”.