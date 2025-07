Scandiano, atto vandalico al sottopasso del Parco della Resistenza: l’Amministrazione comunale condanna con fermezza

Con grande rammarico l’Amministrazione comunale segnala un nuovo atto vandalico ai danni del sottopasso del Parco della Resistenza. Dopo i precedenti episodi che avevano colpito le opere murarie realizzate negli anni scorsi, anche l’installazione temporanea di Poster Art, frutto del lavoro appassionato dei ragazzi del laboratorio Made in collaborazione con UNKNWN Festival, è stata nuovamente deturpata.

«Fa male – dichiara l’Amministrazione – constatare che l’impegno, la creatività e la voglia di migliorare uno spazio pubblico vengano calpestati con così poco rispetto. Non è la prima volta che accade, purtroppo. Ma ogni volta ci ferisce e ci interroga come comunità».

La realizzazione di questi interventi nasce da un’idea di valorizzazione degli spazi urbani attraverso la partecipazione attiva dei giovani e il linguaggio dell’arte contemporanea. Un gesto di cura e rigenerazione urbana che l’Amministrazione ha sostenuto e intende continuare a promuovere.

«Non escludiamo l’installazione di sistemi di videosorveglianza – prosegue la nota dell’Amministrazione – ma a chi pensa che l’assenza di telecamere possa rendere accettabile il danneggiamento del bene comune vogliamo rispondere con fermezza: non ci abitueremo mai al vandalismo. Il rispetto per gli spazi pubblici non può dipendere dalla paura di essere scoperti durante un’azione illecita, ma deve essere un principio condiviso e radicato in ciascuno di noi». L’Amministrazione comunale conferma infine che il sottopasso sarà nuovamente riqualificato: «Perché la nostra tenacia nel coltivare luoghi vivi, curati e restituiti alla cittadinanza è più forte di ogni gesto distruttivo, di ogni scempio, di ogni scarabocchio».