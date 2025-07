È stata attivata in Piazza della Resistenza nei giorni scorsi una nuova colonnina di ricarica per auto elettriche da parte del gestore Becharge – Plenitude. Si tratta di una colonnina da 22kW con due stalli di ricarica contemporanei. Aumentano quindi di due unità gli stalli per auto elettriche nella Piazza.

In totale, sul territorio di Novellara, sono 9 le colonnine di ricarica dei gestori EnelX e Becharge per un totale di 16 stalli di ricarica dei quali 14 da 22kW e 2 da 75 kW fast.