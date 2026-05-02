Risposta a interrogazione di Vandelli (Gruppo misto/Futuro Nazionale) su “Dissesti in via Circonvallazione sud”

La prima interrogazione discussa nel corso del Consiglio Comunale del 30 aprile era a firma di Giuseppe Vandelli, Gruppo misto, avente ad oggetto “Dissesti in via Circonvallazione sud”.

“Premesso che – si legge nell’interrogazione – via Circonvallazione Sud, in prossimità della rotatoria con via Montanara nella zona di Pontenuovo, presenta una svolta particolarmente stretta; il manto stradale nei pressi di quella zona, nonché quello della rotatoria stessa, presenta vari dissesti e buche, i quali aggravano le condizioni di circolazione dei veicoli; specialmente nelle giornate piovose, sono diversi i casi segnalati di veicoli che perdono aderenza e finiscono per deviare verso i margini della carreggiata o gli ostacoli stradali. Considerato che: già nel 2025, con risposta a mio accesso agli atti prot. n. 2296/2025, si segnalava proprio quella zona tra le più incidentogene del quartiere;

è necessario mettere in sicurezza quell’area sia per la tutela degli automobilisti, che dei pedoni (il punto si trova infatti localizzato in prossimità di un attraversamento pedonale). Si interrogano il Sindaco e la giunta per sapere: se la zona indicata sia già stata inserita nel piano asfalti; in caso affermativo, quando saranno eseguiti i lavori; in caso contrario, se non si ritiene opportuno mettere in sicurezza quell’area”.

Ha risposto l’Assessore ai Lavori Pubblici Maria Raffaella Pennacchia.

“Si premette che dall’analisi dell’incidentalità sulle strade principali e secondarie del territorio comunale non emergono punti particolarmente critici in cui si sono registrati sinistri ricorrenti, nello specifico riferiti alla zona richiesta. Nei dati dell’accesso agli atti citato, riferiti all’anno 2024 si registra 1 sinistro sui 298 rilevati in condizione di bagnato, con veicolo su ostacolo fisso, un veicolo coinvolto e senza danni a persone.

Si premette anche che nei budget disponibili, non illimitati, la priorità degli interventi è per tutte le situazioni di pericolosità degli utenti più fragili (pedoni e ciclisti).

Inoltre rispetto alla programmazione delle manutenzioni straordinarie sulle strade si sta utilizzando il criterio che prende in considerazione la pericolosità (come descritto sopra in relazione agli incidenti), lo stato di conservazione e flusso di traffico.

La conformazione geometrica della strada, è segnalata in maniera appropriata da segnaletica verticale, che indica i limiti di velocità e la presenza di curve.

Ad oggi il tratto di strada indicato (Circonvallazione sud intersezione Montanara-Tasso) presenta un asfalto integro, privo di buche, con lo strato di tappeto superficiale parzialmente rovinato in zone limitate, la cui manutenzione sarà programmata e inserita nel piano asfalti con priorità stabilita secondo i criteri precedentemente espressi. In tale occasione, vista la presenza di curve, si prenderà in considerazione un miglioramento della geometria stradale agendo sulla pendenza della sezione trasversale.

Ciò non toglie che l’attenzione alla sicurezza stradale rimane molto alta e ha riflessi concreti nella programmazione di tutte le opere da parte dell’amministrazione, infatti nella stessa zona saranno presi in considerazione tutti gli interventi per aumentare la sicurezza in via priorità a beneficio degli utilizzatori più fragili.

Naturalmente ricordo che rimane a disposizione l’Urp, che ringrazio per l’attività quotidiana, per raccogliere via mail o con applicazione dedicata – Comunichiamo- tutte le segnalazioni di questo tipo, da parte dei consiglieri e di tutti i cittadini. Registrando infatti in maniera sistematica le segnalazioni sulle strade si è di vero ausilio nella programmazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e quindi nella gestione e nel miglioramento della nostra città”.