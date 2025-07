Incontro Sindacato-Unimore sui crediti mancanti per accedere ai servizi educativi

Si è svolto oggi pomeriggio l’incontro tra il Sindacato e l’Università sul tema del mancato riconoscimento crediti per accedere ai servizi educativi dell’infanzia.

L’incontro, al quale hanno partecipato la Funzione pubblica Cgil di Reggio, la Flc Cgil di Modena e il direttore dei corso di laurea, Antonio Gariboldi, ha riguardato la comunicazione di Unimore in cui si avvisavano gli ex studenti in merito al fatto che il loro corso di Laurea (L-19) non sarebbe stato più sufficiente per essere assunti nei servizi educativi della prima infanzia, sia nel settore privato sia in quello pubblico.

“Abbiamo chiesto il perché di questa comunicazione tardiva e sommaria in quanto la normativa è cambiata nel 2018 con il DM 378 – spiega la Fp Cgil di Reggio in una nota – Rimaniamo convinti che la soluzione a questa problematica debba essere individuata a livello politico, purtroppo ad oggi questo procedimento di Unimore rischia di scaricarsi esclusivamente sugli ex studenti con ricadute occupazionali e di tenuta complessiva dei servizi educativi”.

“A fronte di questa situazione, e in attesa di una soluzione “politica”, abbiamo chiesto a Unimore di prevedere, per chi comunque volesse integrare il percorso formativo immatricolandosi in sovrannumero, che l’immatricolazione sia completamente a carico dell’Università e che le lezioni siano programmate tenendo contro delle esigenze degli ex studenti che nella stragrande maggioranza dei casi lavorano all’interno dei servizi dell’infanzia – fa sapere il sindacato -. Continueremo a coinvolgere, oltre alla politica, anche i datori di lavoro pubblici e privati affinché sia trovata una soluzione normativa che non danneggi gli ex studenti”.

“Riteniamo non più rinviabile da parte delle Istituzioni e dell’Università una risposta chiara e non penalizzante in merito alla validità o meno del percorso di studi intrapreso a suo tempo dagli studenti di Unimore che oggi si trovano in questo limbo normativo”.

“Un incontro che lascia sconcertati vista la mancanza di risposte e la grande confusione emersa al tavolo – affermano Flc, Fp, Cgil Modena e UDU MORE –

Le proposte ventilate dall’università restano ipotesi e non rispecchiano una reale soluzione per sanare un errore grave di mancata comunicazione nelle tempistiche necessarie richieste dalla normativa per coloro che hanno terminato il percorso di studi successivamente all’anno accademico 2019/20 ma immatricolati precedentemente.

Non c’è chiarezza sul numero di soggetti coinvolti e questo aumenta fortemente le nostre preoccupazioni. L’unica certezza emersa è che anche l’università, come già fatto da tutti gli attori coinvolti, chiede con urgenza una sanatoria tombale al Ministero.

Invitiamo le diverse Amministrazioni Comunali e i datori di lavoro a restare in attesa e sospendere qualunque tipo azione fino alla risoluzione della vicenda”.