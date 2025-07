Modena: controlli in ambito ferroviario a garanzia della sicurezza dei viaggiatori. Identificate oltre 1100 persone

Dal primo luglio ad oggi, la Polizia di Stato di Modena ha svolto un’intesa e capillare attività di controlli in ambito ferroviario sia presso le stazioni sia a bordo dei treni scortati, identificando oltre 1100 viaggiatori.

Nel corso delle verifiche, che rientrano anche nelle operazioni “Rail Safe Day” e “Viaggiare Sicuri” disposte dal Servizio Polizia Ferroviaria per contrastare comportamenti indebiti e attività illecite in ambito ferroviario, è stata denunciata una persona per rifiuto di generalità al Capotreno e contestate tre sanzioni amministrative per attraverso dei binari. Rintracciati e riaffidati ai familiari due minorenni per i quali era stata sporta denuncia di scomparsa.

Effettuati anche controlli mirati lungo le linee ferroviarie mediante pattuglie automontate, con particolare attenzione ai siti ritenuti sensibili in considerazione dell’attuale scenario internazionale.