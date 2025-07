Temperature roventi nei cantieri, i consigli dell’Ausl per prevenire i colpi di calore

Lavorare d’estate sotto il sole rovente espone al pericolo dei colpi di calore, soprattutto in queste giornate da temperature record. La recente ordinanza della Regione Emilia-Romagna, in vigore fino al prossimo 15 settembre, vieta il lavoro dalle 12.30 alle 16 nei cantieri edili e affini, in agricoltura, nel florovivaismo e nei piazzali della logistica, nei giorni e nelle aree in cui le mappe nazionali online del rischio segnalano un livello ‘Alto’.

A livello sanitario, sia la Regione che l’Azienda USL di Modena per la nostra provincia, invitano da anni a conoscere le misure di prevenzione ed i sintomi precoci, in particolare per i lavoratori impiegati nei settori più a rischio, cioè edilizia e agricoltura.

In queste giornate estremamente calde, l’Ausl rilancia le indicazioni più importanti rivolte sia ai datori di lavoro che agli stessi lavoratori, mettendo a disposizione sul suo sito infografiche regionali dedicate, che sono un vero e proprio vademecum per affrontare al meglio l’attività lavorativa e prevenire i colpi di calore.

Al contempo, i Servizi Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPSAL) dell’Ausl di Modena sono costantemente attivi nel monitorare le possibili situazioni a rischio nei vari ambienti di lavoro. In particolare, le segnalazioni più frequenti riguardano gli ambienti indoor che presentano criticità nei sistemi di ventilazione e raffrescamento.

In generale, i sintomi precoci che devono spingere i lavoratori a interrompere immediatamente la propria attività sono: cute calda e arrossata, sete intensa, sensazione di debolezza, dolori muscolari e crampi, nausea e vomito, vertigini, convulsioni, stato confusionale.

I consigli per i datori di lavoro:

Individuare e formare un responsabile per la sorveglianza delle condizioni meteoclimatiche

Formare, in collaborazione con un medico, i lavoratori sul rischio e sulle misure di prevenzione

Evitare il più possibile le lavorazioni durante le ore di maggior caldo

Organizzare le lavorazioni limitando per quanto possibile l’esposizione diretta al sole, utilizzando, ad esempio, tettoie mobili

Evitare che si lavori a capo scoperto e a torso nudo

Per gli indumenti di lavoro privilegiare abiti leggeri traspiranti, di colore chiaro e copricapo a falda larga

Predisporre aree confortevoli per le pause, in particolare per i pasti

Rendere sempre disponibile acqua fresca per bere e rinfrescarsi

Prevedere la rotazione dei lavoratori, in particolare per mansioni gravose

In caso di fornitura pasti, modifica il menù privilegiando frutta e verdura

I consigli per i lavoratori: