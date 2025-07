Importanti incarichi distrettuali Lions ad Anna Paglia Leandri

Due importanti incarichi per l’anno sionistico 2025/2026 sono stati assegnati ad Anna Paglia Leandri, past presidente del Lions Club Albinea “Ludovico Ariosto” ETS e affermata artista.

Il Governatore Teresa Filippini l’ha confermata nel ruolo di “Officer Incaricato AREA delle Arti, della Musica, dello Spettacolo e della Cultura” e di “Componente Service Zaino Sospeso per la Zona 10 – 11”.

Scrive il Governatore: “Accettare questo incarico rappresenta una testimonianza concreta del tuo spirito lionistico, della tua competenza e della tua costante disponibilità nel mettere il tuo tempo e le tue energie al servizio dell’Associazione.

Sono profondamente convinta che, con il tuo contributo, potremo affrontare questo anno con entusiasmo, determinazione e spirito di squadra”.

L’idea del Service “Zaino Sospeso” nasce dall’esigenza di aiutare le famiglie bisognose del territorio ad affrontare in un momento storico di grandi difficoltà economiche le spese per acquistare il materiale scolastico. È un progetto che permette alle famiglie in difficoltà di mandare a scuola i propri figli con un corredo scolastico completo e adeguato garantendo in questo modo il diritto allo studio a bambini e ragazzi che altrimenti non potrebbero permettersi di sostenerne il carico.

Nelle foto: Anna Paglia Leandri