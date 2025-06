Rubiera conferisce la cittadinanza onoraria alla dottoressa Antonella De Miro: martedì 1° luglio la cerimonia ufficiale alla Corte Ospitale

Mercoledì scorso, il Consiglio Comunale di Rubiera ha approvato all’unanimità dei presenti la concessione della cittadinanza onoraria alla dottoressa Antonella De Miro, Consigliera di Stato ed ex Prefetto di Reggio Emilia.

Una decisione motivata dal profondo riconoscimento per il ruolo determinante svolto dalla dottoressa De Miro nella lotta alla criminalità organizzata sul nostro territorio. Durante il suo incarico prefettizio, ha esercitato con coraggio e determinazione tutte le prerogative istituzionali per contrastare la presenza mafiosa, attraverso provvedimenti incisivi come interdittive antimafia e revoche di porto d’armi. Il suo operato ha rappresentato un segnale chiaro e deciso: le istituzioni non arretrano di fronte all’illegalità.

La cerimonia ufficiale di conferimento dell’onorificenza si terrà martedì 1° luglio, alle ore 21:00 presso la Corte Ospitale, in occasione della prima proiezione pubblica del docufilm “Aemilia 220 – La mafia sulle rive del Po”, andato in onda su Rai Due lo scorso 23 maggio, in concomitanza con la Giornata nazionale della legalità. IN CASO DI MALTEMPO, L’EVENTO SI TERRA’ IN SALA SASSI, SEMPRE PRESSO LA CORTE OSPITALE

Il docufilm, scritto da Paolo Bonacini, ripercorre le vicende del maxiprocesso “Aemilia” e l’impatto profondo che ha avuto sull’Emilia-Romagna. All’evento saranno presenti l’autore e la stessa dottoressa De Miro, insieme ad altri protagonisti del racconto.

La serata è realizzata con la collaborazione tecnica di Arci Reggio Emilia e gode del patrocinio della Provincia di Reggio Emilia e dell’associazione Avviso Pubblico.

“Siamo profondamente onorati – dichiara il Sindaco – di accogliere la dottoressa De Miro nella nostra comunità. In un contesto in cui la criminalità organizzata è ancora presente, anche se più silenziosa e mimetica, il suo esempio ci ricorda quanto siano fondamentali rigore, lucidità e memoria nella difesa quotidiana della legalità.”