Frassinoro Summer Biathon Festival: l’edizione 2025 si apre con “Corri con i Campioni”

Tutto pronto per l’edizione 2025 del Frassinoro Summer Biathlon Festival.

Gli atleti si sono riuniti a Boscoreale per “Corri con i Campioni”, trekking non competitivo aperto a tutti gli appassionati, che hanno così avuto modo di allenarsi insieme ad atleti del calibro di Annamarija Lampic. Un’occasione unica per interagire con atleti di fama internazionali e giovane promesse del mondo del biathlon e dello sci, nella splendida cornice del Campo Fondo.

Dopo un momento di convivialità per rifocillarsi presso il Rifugio di Boscoreale, gli atleti si sono trasferiti a Piandelagotti per la cena ufficiale con gli organizzatori e lo staff tecnico ospitato dall’albergo Alpino.

Momento clou della serata l’estrazione dei pettorali per la super sprint di Frassinoro, che inizierà domani alle 14 con le qualificazioni. Gli atleti, infatti, si sfideranno in tre batterie di qualificazione composte da quattro o cinque partecipanti. Il percorso per le manche di qualificazione sarà lungo 750 metri e prevede due sessioni di tiro, una a terra e una in piedi. I cinque finalisti, invece, si sfideranno su un percorso di 1500 metri e sosterranno due serie di tiro a terra e due in piedi. Sia per le batterie che per la finale è previsto un giro di penalità per ogni tiro sbagliato.