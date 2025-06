Da settembre una nuova area eco-self per carta e plastica

Due batterie composte da quattro cassonetti per la carta ed altrettanti per la plastica: a partire dal primo settembre saranno in funzione nel piazzale antistante l’isola ecologica.

“La nuova area Eco-Self rappresenta un ulteriore passo concreto nel sistema di raccolta differenziata – chiarisce l’Assessore alle Politiche Ambientali Andrea Baccarani – che punta ad andare incontro alle esigenze di chi, per svariati motivi, non riesce a conferire plastica e carta nei giorni e negli orari indicati per l’esposizione. Il progetto, che aggiunge flessibilità al sistema di raccolta differenziata e che ha avviato Chiara Tonelli nei primi mesi dell’anno, nasce dalla stretta collaborazione tra Comune di Sassuolo ed Hera. Da Settembre chi non riesce ad attendere il giorno d’esposizione di carta e plastica, oltre a potersi recare all’Isola Ecologica rispettando gli orari di apertura e chiusura, potrà anche direttamente conferire il proprio sacchetto nelle batterie di cassonetti utilizzando la tessera”.

Saranno otto, in totale, i cassonetti collocati all’esterno dell’Isola Ecologica: quattro per la carta e quattro per la plastica, dalla capacità di 1700 litri ciascuno, provvisti di un apposito sportello, apribile tramite la tessera Smeraldo come avviene per i cassonetti dell’indifferenziata, che permetterà il conferimento anche degli oggetti sfusi.