Un nuovo tentativo di truffa via email è segnalato dalla Polizia Locale di Sassuolo. Si raccomanda di non considerare questo tipo di email e di non fornire i propri dati bancari o personali. Bisogna rivolgersi immediatamente alle forze dell’ordine per denunciare questi tentativi di truffa.

La notifica dei verbali non avviene MAI via mail. NON vi sono decurtazioni di punti in caso di mancato pagamento di una sanzione, come invece riportato nel messaggio di posta elettronica truffaldino.