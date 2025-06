Gruppo B&T portavoce del Made in Italy a Ceramics China 2025

Nel settore ceramico, innovazione ed efficienza degli impianti sono essenziali per mantenere la competitività. La Cina, ormai divenuta uno dei principali attori nel panorama ceramico mondiale, è indubbiamente un target sfidante per le aziende del settore che desiderano espandere la loro presenza a livello internazionale e rimanere al passo con le ultime tendenze tecnologiche.

Ceramics China, storica fiera annuale organizzata a Guangzhou (Cina), si è sempre posta l’obiettivo di offrire alle aziende impiantistiche l’opportunità di presentare le proprie soluzioni a un pubblico globale, oltre che locale. L’evento non solo attira produttori di ceramica, ma anche i principali fornitori di tecnologia.

Partecipare a una fiera in Cina per il settore dell’impiantistica ceramica è una mossa strategica per entrare in contatto con il cuore pulsante di uno dei mercati più dinamici al mondo. È una vetrina ideale per lanciare nuovi prodotti, conoscere le ultime tendenze e instaurare relazioni commerciali che possono aprire la strada a opportunità internazionali.

In occasione della manifestazione, Gruppo B&T ha così avuto modo di mostrare la sua anima da impiantista completo, valorizzando tutti i brand che lo compongono all’interno di uno stand totalmente Made in Italy e presentando, in occasione della conferenza di apertura della fiera, le proprie novità in termini di Industria 4.0.

Focus quindi sulle soluzioni tecnologiche per la decorazione a tutta massa LAPIS, VENUS E DUNE e digitale con Projecta, la pressatura senza stampo SUPERA® di Siti, strutture 3D ad altissima definizione con le stampanti digitali DRYFIX, MULTIFIX e EFFECTA di Projecta, forni green TITANIUM® nelle configurazioni ibride a idrogeno o elettriche marcate Siti, lappatura iper-performante con VORTEX di Ancora valorizzata da utensili e trattamenti di Diatex e Mec Abrasives, progetti grafici a cura di Digital Design.

Ormai da tempo, Gruppo B&T riconosce il valore strategico della presenza nel mercato cinese. Per rispondere con tempestività alle dinamiche di un contesto in continua evoluzione, si avvale della filiale commerciale e produttiva B&T Foshan, specializzata nella realizzazione di un’ampia gamma di macchinari ceramici. Un presidio fondamentale che il Gruppo ha recentemente deciso di rafforzare, ampliandone la superficie fino a 20.000 mq, per offrire ai clienti soluzioni all’avanguardia a condizioni altamente competitive. Una scelta vincente, come dimostrano le oltre 1.500 installazioni di forni già realizzate e le numerose referenze consolidate.

Per seguire le prossime tappe di Gruppo B&T, seguiteci sul sito web www.gruppobt.com nella sezione news. A settembre tutti pronti per Fuorisalone bt-SPACE.