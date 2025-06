“È con grande piacere e profondo senso di gratitudine che, a nome dell’intera Amministrazione comunale di Sassuolo, voglio rivolgere un caloroso benvenuto ai dodici nuovi agenti che da oggi entrano a far parte della nostra comunità”.

È con queste parole che il Sindaco di Sassuolo Matteo Mesini, in una lettera inviata al Vice Questore Fabio Pecoraro, saluta l’arrivo di dodici nuovi agenti di Polizia in servizio al Commissariato di Sassuolo.

“La presenza, la preparazione, la professionalità e l’attenzione della Polizia di Stato di Sassuolo – ha proseguito il Sindaco rappresentano un punto fermo per la nostra città, garanzia di un presidio del territorio, anche in chiave preventiva, più che mai indispensabili. L’innesto in organico di dodici nuovi agenti rappresenta un rafforzamento fondamentale del presidio del territorio, dopo le numerose richieste avanzate in sede di Comitato di Pubblica Sicurezza, è un segnale concreto dell’attenzione che le Istituzioni riservano alla sicurezza dei nostri cittadini. In un momento storico in cui le sfide sociali e il bisogno di protezione si fanno sempre più complessi, il vostro ruolo assume un valore ancora più importante. A nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera città di Sassuolo – conclude il Sindaco Matteo Mesini – mi rivolgo a loro certo che sapranno svolgere il servizio con dedizione, professionalità e spirito di collaborazione, contribuendo a rafforzare il clima di fiducia tra istituzioni e cittadini, e a garantire un ambiente più sereno, giusto e sicuro per tutti”.