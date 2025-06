Maranello: i carabinieri sequestrano prodotti per la cura della persona per oltre 4.000 euro

Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Stazione di Maranello, durante un servizio perlustrativo, hanno notato un’autovettura sospetta in sosta nel parcheggio di un supermercato. Il mezzo era già stato segnalato dalla Centrale Operativa della Compagnia di Sassuolo poiché associato a soggetti coinvolti in reati contro il patrimonio.

Alla guida è stato identificato un giovane che non ha saputo fornire spiegazioni plausibili né sulla sua presenza sul posto né sull’ingente quantità di cosmetici e articoli per l’igiene personale rinvenuti nel veicolo, tutti privi di scontrini o documentazione d’acquisto.

Pochi istanti dopo, una ragazza è uscita dall’esercizio commerciale dirigendosi verso l’uscita laterale del parcheggio, verosimilmente per eludere il controllo in corso. Fermata dai militari, ha inizialmente dichiarato di essere priva di documenti, salvo poi ammettere di essere in compagnia del conducente.

La perquisizione ha portato al sequestro di prodotti per un valore complessivo di circa 4.000 euro. Dalle verifiche è emerso che entrambi erano già noti alle forze dell’ordine per precedenti specifici.

Sono in corso accertamenti per individuare la provenienza della merce, verosimilmente oggetto di furto. Chiunque riconosca tra i beni sequestrati prodotti sottratti alla propria attività commerciale è invitato a contattare la Stazione Carabinieri di Maranello.