A Fiorano Modenese si cercano sponsor per rotatorie

La Fiorano Gestioni Patrimoniali, che ha in concessione le strade del Comune di Fiorano Modenese, ha pubblicato un nuovo avviso per la ricerca di sponsor per la progettazione, realizzazione e manutenzione di aree a verde pubblico di proprietà comunale, site all’interno di rotatorie stradali.

L’avviso riguarda 18 rotonde sul territorio comunale, con lo scopo di assicurare la riqualificazione e la cura delle aree verdi di pertinenza delle rotonde (corone di rotazione, aiuole spartitraffico, bordi laterali e bordi laterali di intersezione o aree prospicienti sulle strade di transito) che, in base ad una convenzione, saranno gestite da ditte private.

“Dopo l’assegnazione di cinque rotonde, avvenuta con il precedente bando, si apre una nuova finestra per ‘adottare’ altre 18 rotatorie, una importante opportunità per le aziende del nostro territorio per promuovere il proprio marchio aziendale, favorendo il decoro cittadino e la valorizzazione del patrimonio del verde.”, sottolinea l’assessore alla Cura del territorio e Manutenzioni, Sergio Romagnoli.

Gli interessati potranno presentare la propria proposta progettuale per la realizzazione e manutenzione delle aree verdi da allestire, entro e non oltre le ore 17.30 del 30 giugno 2025, all’indirizzo PEC fgp@cert.fiorano.it, con allegati tutti i documenti previsti nel bando.

I contratti di sponsorizzazione avranno durata di sei anni e consentiranno agli affidatari di installare, con modalità indicate nel bando, un cartello pubblicitario all’interno della rotatoria o nelle aree adiacenti, nel rispetto del regolamento per la disciplina dei mezzi pubblicitari e del Codice della strada.

Ciascuna ditta non potrà gestire più di 5 rotatorie, con annesse aiuole e bordi laterali di intersezione. Ogni rotonda sarà assegnata in modo esclusivo ad un solo soggetto.

I progetti inviati verranno valutati da una commissione tecnica e l’affidamento andrà a chi avrà presentato l’offerta di maggiore valore qualitativo, secondo i criteri riportati nell’avviso, in termini estetici e di manutenzione. Ci saranno punteggi premianti per chi ha realizzato al rotatoria o l’ha già sponsorizzata.