Ripartito a Modena il trenino del Centro Storico

È un mezzo completamente nuovo il trenino che sta girando per le vie e le piazze del Centro Storico per collegare la ruota panoramica del parco Novi Sad al cuore della città. Si tratta di un veicolo più performante del precedente, particolarmente adatto ai centri storici caratterizzati da vie strette e con pavimentazioni non omogenee.

La biglietteria per acquistare i singoli coupon o per tessere con pacchetti di viaggi particolarmente vantaggiosi riservati a residenti e lavoratori del Centro, si trova in via Bono da Nonantola dove c’è il Capolinea (biglietteria della Ruota), mentre ricordiamo che le fermate intermedie sono in via Emilia Centro all’altezza di piazza Matteotti, in piazza XX Settembre, all’angolo tra Corso Canalgrande e Via Emilia, in piazza Roma in angolo via Tre Febbraio e in piazza Matteotti, prima del rientro in via Bono da Nonantola. Per informazioni più dettagliate tel. 331 802 7431 oppure info@modenagira.it.