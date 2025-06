Nubifragio del 16 giugno: problemi in diverse scuole e palestre sassolesi

Numerose infiltrazioni che hanno portato a danneggiamenti di arredi e parte delle strutture: è questo il primo bilancio dei danni provocati dall’ondata di maltempo di lunedì 16 giugno che ha portato l’Amministrazione Comunale, in accordo con gli altri comuni colpiti, a chiedere l’attivazione dello stato d’emergenza alla Regione.

I danni principali sono stati riscontrati negli impianti sportivi; in particolare:

la Bocciofila, a causa della scarsa tenuta degli infissi lato Ovest, ha registrato danni agli arredi interni;

la pista di Atletica Indoor ha visto formarsi uno strato di acqua di circa 8-10 centimetri che ha portato ad un peggioramento delle condizioni del manto;

il Palagreen di San Michele, struttura già fortemente danneggiata da recenti eventi atmosferici, ha registrato numerose e consistenti infiltrazioni, la conta dei danni è ancora in corso;

la Provincia ha comunicato l’inagibilità della palestra del Baggi;

a Cà Marta sono presenti diverse infiltrazioni provenienti dalla copertura della zona piscina, allagati i campi di Padel.

“Naturalmente il computo totale dei danni – commenta l’Assessore ai Lavori Pubblici Maria Raffaella Pennacchia – è ancora in corso ma, aggiungendo i problemi riscontrati dagli impianti sportivi a quelli registrati nelle scuole e agli edifici comunali, ammonta sicuramente a diverse centinaia di migliaia di euro. Un evento di portata eccezionale che, ancora una volta, ha dimostrato quanto importante ed urgente sia la sistemazione delle coperture e degli infissi che abbiamo iniziato da tempo sulle strutture comunali. Ringrazio tutti coloro che, dalla squadra operai all’ufficio sport passando per i tecnici di Sgp e i singoli volontari, si sono immediatamente attivati per ridurre al minimo i disagi facendo in modo che, già dal giorno seguente, la maggior parte delle strutture fosse agibile e funzionante”.

Per quanto riguarda le strutture scolastiche:

alla scuola Ruini sono state registrate infiltrazioni alla palestra e al teatro;

la sede temporanea del nido Parco in via Madre Teresa ha registrato un allagamento che ha danneggiato irrimediabilmente alcuni arredi;

nella scuola elementare Sant’Agostino registrate infiltrazioni nella palestra;

scuola Leonardo, allagamento nell’interrato;

scuola Pascoli allagamento seminterrato, gli operai hanno rimosso il fango accumulato sulla porta esterna, si rende necessario intervento sull’ascensore per lo svuotamento della fossa;

scuola San Carlo allagamento interrato.

Per gli altri edifici comunali ci sono state infiltrazioni e allagamenti dei seminterrati alla biblioteca Leontine, alle sedi del comune e della Polizia locale, a Casa Serena sono state segnalate alcune infiltrazioni dalla copertura.