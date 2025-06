Lapam Confartigianato Autotrasporto approfondisce le novità del settore con un evento a Maranello sabato 21 giugno

Un momento per approfondire le principali novità normative, tecniche e contrattuali che interessano un settore in continua evoluzione e strategico per l’economia del territorio. Lapam Confartigianato promuove un’iniziativa rivolta alle imprese dell’autotrasporto.

L’appuntamento è in calendario per sabato 21 giugno, a partire dalle ore 9.30, presso la Biblioteca Mabic di Maranello in Viale Vittorio Veneto 5.

Relatori dell’incontro saranno Amedeo Genedani, presidente Confartigianato Trasporti, Gianni Ferri, Esperto Codice della Strada e Maria Cristina Allegretti, responsabile contrattualistica Lapam Confartigianato.

L’iniziativa è gratuita, ma è necessario iscriversi per prenotare il proprio posto tramite il sito www.lapam.eu .

L’iniziativa è inserita all’interno del congresso direttivo della categoria Autotrasporto. Al termine della parte pubblica, aperta a tutti, si terrà la parte privata riservata alle imprese associate Lapam Confartigianato per il rinnovo delle cariche associative di categoria.