Europei universitari di basket: rispetto e ambiente, premiate anche le squadre più sostenibili

La sostenibilità ambientale è una priorità per EUSA (European University Sports Association) e il CUSB (Centro Universitario Sportivo Bologna) – da sempre in prima linea al fianco dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna nella promozione di buone pratiche ambientali – l’ha posta tra gli obiettivi primari dell’organizzazione degli Europei Universitari di Basket 2025.

Il Comitato Organizzatore del torneo che si svolgerà a Bologna dal 6 al 13 luglio ha voluto adottare azioni concrete, misurabili e condivise, individuando partner virtuosi che potessero accompagnarlo in questo percorso.

Al PalaCus di via del Terrapieno, uno dei campi di gara dove verranno disputate anche le finali, il Gruppo Hera installerà una sorgente urbana d’acqua potabile che permetterà ad atleti e staff di riempire comodamente le proprie borracce. Tutti i partecipanti riceveranno infatti da SerCom una borraccia riutilizzabile, così da ridurre significativamente il ricorso alla plastica monouso e promuoverne un consumo responsabile: si conta che, in questo modo, i 410 atleti coinvolti potranno risparmiare almeno quindicimila bottigliette di plastica nella settimana della competizione.

In tutti e tre gli impianti sportivi coinvolti il Gruppo Hera potenzierà la raccolta differenziata allestendo un servizio ad hoc per permettere il massimo livello di recupero dei rifiuti prodotti durante l’evento.

Contro lo spreco alimentare in collaborazione con Last Minute Market, partner di Gruppo Hera, verranno raccolte le eccedenze alimentari provenienti dai pasti negli impianti sportivi e dalla cena delle delegazioni (organizzata presso Grand Tour Italia) per essere redistribuite a persone in difficoltà secondo un programma virtuoso e tracciato.

Inoltre, durante la manifestazione atleti e pubblico saranno coinvolti in challenge dedicate alla sostenibilità, compresa una gara di quiz a tema rivolta alle squadre partecipanti: la squadra femminile e la squadra maschile che otterranno il punteggio più alto saranno premiate il 13 luglio con l’Eco Games Award e con gadgets, messi in palio da Gruppo Hera.

Tra i partner dell’evento figura anche Plastic Free, associazione attiva a livello nazionale e internazionale nella lotta all’inquinamento da plastica monouso e nella sensibilizzazione ambientale.

Infine, un’attenzione particolare anche all’abbigliamento sostenibile: grazie al contributo di Macron, le t-shirt ufficiali destinate ad atleti, volontari e staff saranno realizzate in cotone 100% sostenibile, riducendo così l’impatto ambientale dell’evento anche in termini di produzione tessile.