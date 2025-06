A Scandiano una indagine sul gradimento dei servizi educativi

Il Comune di Scandiano ha avviato un’indagine di gradimento rivolta ai genitori degli utenti del nido e della scuola dell’infanzia. L’obiettivo è raccogliere idee, esigenze e suggerimenti in vista di un ulteriore miglioramento della qualità delle prestazioni offerte sul territorio comunale.

L’indagine è realizzata in collaborazione con i gestori dei servizi educativi e con l’Università di Modena e Reggio Emilia, che curerà l’elaborazione scientifica dei dati raccolti. Si tratta di un questionario anonimo, concepito per consentire a ciascun genitore di esprimersi liberamente e contribuire in modo concreto alla definizione delle future linee di sviluppo degli asili nido e dei plessi dell’infanzia.

Per partecipare è sufficiente inquadrare il QR code presente presso la struttura frequentata dal proprio bambino e compilare il questionario direttamente dal dispositivo mobile, cliccando infine su “Submit”. In alternativa, è possibile richiedere una copia cartacea del questionario all’educatrice di riferimento, compilarla in struttura e consegnarla al personale operativo.

I risultati, una volta elaborati, saranno presentati in una relazione pubblica consultabile sul sito istituzionale del Comune e presso il Servizio Istruzione e Politiche Giovanili. Tutte le famiglie sono invitate a prendere parte all’iniziativa, unica opportunità per far giungere all’Amministrazione comunale osservazioni puntuali e proposte concrete, volte a garantire servizi sempre più rispondenti alle reali necessità del nostro territorio.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Servizi Educativi del Comune di Scandiano all’indirizzo e-mail servizieducativi@comune.scandiano.re.it oppure telefonare al numero 0522-622531, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13.