Tornei, teatro, concerti, dj set e tanta energia giovane nella due giorni “mamma ho perso l’orario” del 20 e 21 giugno

L’estate castelnovese prenderà il via due giornate piene di energia, espressione e condivisione. Il 20 e il 21 giugno, a partire dalle ore 17, Castelnovo di Sotto sarà dedicata ei giovani, tra musica live, dj set e momenti di aggregazione con l’iniziativa “Mamma ho perso l’orario”, prima al parco Rocca e poi in piazza Prampolini. Ci sarà quindi da divertirsi, cantare, ballare e stare insieme in un mix irresistibile di sport, arte e musica.

In entrambi i pomeriggi si terranno tornei di calcio 5 contro 5 in cui sarà possibile creare la propria squadra e scendere in campo, tornei di basket 3 contro 3, laboratori teatrali, street art live, freestyle rap & open mic, mini sessioni di primo soccorso e DJ set afrobeat & reggaeton dalle ore 19.

Per i tornei sportivi e i laboratori teatrali le iscrizioni sono obbligatorie via WhatsApp al 335 741 9735

La sera di venerdì 20 giugno ci sarà il concerto live dei Guilty Pleasure (pop rock), a seguire il DJ set del format Candy con Omniis.

Sabato 21 giugno il format Candy tornerà protagonista con i DJ Notmad e Spagno, accompagnato da gadget fluo e animazione per il pubblico.

Durante entrambe le serate sarà attivo un punto ristoro e saranno presenti banchetti.

L’iniziativa è promossa dal Comune nell’ambito del progetto Geco 13, con il contributo della Regione Emilia-Romagna. L’organizzazione è a cura di Arci Reggio Emilia e del Circolo Tunnel con la partecipazione di Progetto Intesa Asd, Marconi Basket Asd, Le Rane Aps, Pubblica Assistenza & Soccorso, Meletolè 2019 Aps.