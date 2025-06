Nubifragio nel Distretto Ceramico, Vignali (FI): La Regione dichiari subito lo stato di emergenza

«Di fronte a quanto accaduto nel Distretto Ceramico lunedì pomeriggio, non c’è tempo da perdere: la Regione Emilia-Romagna dichiari immediatamente lo stato di emergenza e attivi tutte le procedure per il riconoscimento della calamità naturale. I cittadini, gli agricoltori, le imprese, gli enti locali colpiti devono sapere che le istituzioni sono al loro fianco e che nessuno verrà lasciato solo».

Così Pietro Vignali, capogruppo di Forza Italia in Assemblea Legislativa dell’Emilia-Romagna, interviene sull’ondata di maltempo che ha duramente colpito i Comuni di Sassuolo, Fiorano, Formigine, Maranello e molte altre zone della provincia di Modena.

«Parliamo di un evento meteorologico eccezionale, con oltre 80 mm di pioggia in meno di due ore, che ha causato allagamenti, blackout, danni ingenti a case, scuole, palestre, infrastrutture pubbliche, aziende agricole e stabilimenti produttivi. È necessario – prosegue Vignali – che la Regione si attivi immediatamente per il ripristino delle strutture danneggiate, la messa in sicurezza delle aree colpite e per garantire il ristoro economico delle spese sostenute da enti locali e privati».

«Le criticità segnalate dai Sindaci, dalla Pubblica Assistenza di Sassuolo e da diverse Associazioni di Categoria – conclude il capogruppo forzista – dimostrano l’urgenza di un intervento rapido e coordinato. Il Forza Italia è pronta a collaborare in ogni sede istituzionale affinché vengano stanziate risorse straordinarie a tutela delle nostre comunità», conclude Pietro Vignali.