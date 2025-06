Modenamoremio porta “Capriccio Musicale” alla Festa della Musica

Sabato 21 Giugno, in occasione della Festa della Musica, Modenamoremio, in collaborazione con Salotto Culturale e grazie alla collaborazione del Centro Musica del Comune di Modena, porta in piazza XX Settembre un evento musicale di prestigio, che non mancherà di richiamare tutti gli appassionati della buona musica. Lo spettacolo “Capriccio Musicale – Musica a 360°” sintetizza lo spirito musicale dei due protagonisti, eccellenze del panorama internazionale con estrazioni artistiche totalmente diverse ma che, unite, creano una spumeggiante armonia. II programma vuole presentare la bellezza della musica in vari generi: dal tango al musical alla classica, un vero capriccio dove il gioco e il divertimento sono i veri protagonisti del concerto.

Il M° Gen Llukaci, istrionico e talentuoso violinista, di solida preparazione classica, diplomato in violino presso l’Accademia di Belle Arti di Tirana con il massimo dei voti, fa parte dei primi violini dell’Orchestra della Radio Televisione Albanese, dell’orchestra dell’opera e balletto e della Filarmonica di Durazzo e di Tirana. Dal 1992 in Italia, svolge un’intensa attività concertistica. Si è esibito nei più importanti teatri del mondo dal Brasile alla Russia, portando la musica italiana che tutto il mondo ci invidia.

Il M° Denis Biancucci, eclettico di puro talento, si è diplomato a pieni voti presso il Conservatorio “G.B. Martini” di Bologna. Si è perfezionato successivamente alla “Guildhall School of Music and Drama of London”.

Pianista ufficiale e direttore di scena del Musical “La Bella e la bestia” e direttore d’orchestra di Mamma Mia programmati al Teatro Brancaccio a Roma e al Teatro Nazionale di Milano del Musical La Febbre del Sabato Sera.

Il suo stile originale gli cnsente di spaziare dal classico al pop e al jazz con la naturella che solo un grande talento può affrontare.

Conduce Sabrina Gasparini da oltre 30 anni apprezzata interprete della canzone d’autore italiana ed estera. All’attività prettamente artistica affianca una forte attività di operatrice culturale.

Ad arricchire il programma della Festa saranno inoltre le serate musicali organizzate dai locali e negozi associati a Modenamoremio:

Via Taglio, ore 19.00

VIA TAGLIO LIVE – The Nihilist + ZeruZeru a cura di Stile Libero, Juta, Bar Angel

Via Sant’Eufemia, ore 19.00

NOTTE SOUL a cura dei locali di via Sant’Eufemia

Via Scarpa, ore 20.00

380V – 80’S TRIBUTE BAND a cura di Ciccio Bar e Il Locale

Corso Canalchiaro, ore 20.00

KOM 2.0 a cura di Benny’s Bar e locali area sud Corso Canalchiaro

Via Castelmaraldo, ore 20:00

ANIMA E CORE a cura di Il Salotto della Pomposa

Corso Canalchiaro, ore 20:30

NEOREMA LIVE – Maleventvm (Guitar Melodic Rock) + Neorema (Alternative Rock) a cura di Chiaro Cafè, Agnani Calzature e dai locali dell’area nord di Corso Canalchiaro

Via Gallucci, ore 21:00

POISONIVIES AND THE STEADY LIVE a cura dei locali di via Gallucci

Agli appuntamenti di sabato si aggiunge, domenica 22 giugno in piazza Torre, il concerto “150 anni a tempo di musica”, a cura della Banda Cittadina “Andrea Ferri” di Modena, che per l’occasione suonerà all’ombra della Ghirlandina insieme a un ospite speciale, la Filarmonica “G. Verdi” di San Vincenzo (LI).