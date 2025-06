I Carabinieri di Maranello arrestano tre cittadini peruviani per il borseggio di un’anziana

Ieri pomeriggio, i Carabinieri della Stazione di Maranello hanno tratto in arresto tre uomini, rispettivamente di 24, 25 e 39 anni, tutti di origini peruviane, responsabili di furto aggravato in concorso ai danni di un’anziana 76enne.

Tutto ha avuto inizio intorno alle 12:00, quando la donna è stata individuata, sola, intenta a riporre la spesa nel bagagliaio della propria auto, all’interno del parcheggio di un supermercato ubicato nel centro cittadino, sulla via per Vignola: approfittando di un attimo di distrazione della vittima, uno dei tre uomini ha aperto la portiera posteriore del veicolo sottraendo la borsa contenente documenti personali ed una somma in contanti pari a circa 1.200,00 euro – gruzzolo che la donna aveva prelevato dalla banca in mattinata per effettuare diverse commissioni.

L’immediata attività investigativa avviata dai militari, supportata dall’acquisizione delle immagini del sistema di videosorveglianza, ha consentito in breve tempo di localizzare l’automobile utilizzata per la fuga. Il mezzo, già notato dai Carabinieri di Maranello in occasione di episodi analoghi, è stato così intercettato in uscita dal centro maranellese e fermato nel comune di Fiorano Modenese.

A bordo tre uomini, due dei quali con precedenti specifici per reati contro il patrimonio. Nel corso della perquisizione veicolare e personale, i Carabinieri hanno rinvenuto sugli stessi il lauto bottino (la somma di 1.200,00 euro che era già stata ripartita tra i complici), il vestiario utilizzato dal materiale autore della sottrazione, nonché vari oggetti sospetti utilizzati per distrarre le vittime, ovvero diverse monete sparse nell’abitacolo, pronte per essere utilizzate nella cd. “tecnica della monetina”[1].

I tre uomini sono stati arrestati in flagranza per furto aggravato in concorso e, su disposizione della Procura della Repubblica di Modena, trattenuti presso le camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Sassuolo, in attesa del giudizio direttissimo di questa mattina.

Dopo l’udienza di convalida, il Giudice ha disposto per 2 degli arrestati l’obbligo di firma presso i Carabinieri di Vaprio d’Adda (MI): giornaliero per il 25enne e – 2 volte a settimana – per il 24enne.

[1] La tecnica della monetina. L’anziana vittima viene solitamente avvicinata in prossimità della propria auto, dopo la spesa, attendendo che abbia riposto la borsa sul sedile del passeggero anteriore. In questo frangente un complice indica la presenza a terra di alcune monete, invitando la vittima a scendere dall’auto per controllare: è qui che il ladro connivente approfitta per aprire la portiera dell’auto ed asportare la borsa dal sedile. La vittima torna in auto e, quando ormai è troppo tardi, si avvede dell’assenza della borsa.