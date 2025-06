Arena Campovolo Reggio Emilia: il 20 e 21 giugno doppio appuntamento con Ligabue

In occasione di “La notte di certe notte – Campovolo”, il concerto di Ligabue in programma sabato 21 giugno alla Rcf Arena Campovolo di Reggio Emilia, e dell’iniziativa “Ligastreet” nell’area dell’Iren Green Park a partire dalle 12 di venerdì 20 giugno, sono previste alcune modifiche alla viabilità cittadina, limitate tuttavia alla zona del Campovolo.

Le modifiche riguardano prevalentemente divieti di circolazione stradale e sosta, e sono finalizzate a prevenire congestionamenti del traffico tutelando i numerosi pedoni che all’interno della zona si muoveranno verso l’Arena. La segnaletica appositamente posizionata sul posto indicherà divieti e deviazioni. L’utilizzo di mezzi di trasporto alternativi all’auto privata è consigliato a tutti coloro che hanno la possibilità di raggiungere l’Arena Campovolo a piedi o in bicicletta.

Per agevolare il corretto svolgimento della manifestazione, sono inoltre stati emessi alcuni provvedimenti per limitare il consumo di alcol e di bevande in contenitori di vetro e in lattine nelle aree circostanti a quella del concerto, nonché per vietare la presenza di operatori del commercio non autorizzati nell’area d’ambito della manifestazione.

Ulteriori informazioni sull’evento sono disponibili contattando l’Urp del Comune al numero 0522 456660, navigando sulla pagina dedicata all’evento www.comune.reggioemilia.it/rcfarena oppure sul sito curato dall’organizzazione www.rcfarena.com

STRADE CHIUSE AL TRAFFICO – A partire dalle ore 22 di venerdì 20 giugno fino alla fine del deflusso post concerto, sarà istituita la zona rossa con divieto di circolazione di qualsiasi mezzo, comprese biciclette e monopattini e divieto di sosta con rimozione in via dell’Aeronautica (dall’intersezione con via del Chionso inclusa e via Agosti inclusa) e via Vertoiba (da via Caduti delle Reggiane esclusa a via del Chionso inclusa). Sono comprese anche le relative intersezioni.

Il divieto di sosta è esteso anche a parcheggi, slarghi, aree di sosta accessibili da tali vie. In quest’area sarà possibile solo ed esclusivamente il transito pedonale.

Sarà inoltre istituito il divieto di circolazione in diverse vie prossime alla Rcf Arena, ad eccezione di residenti e diretti alle attività.

In particolare:

– a partire dalle ore 22 di venerdì 20 giugno alle 6 del 22 giugno, è vietata la circolazione in: via del Chionso, da via Saragat a via dell’Aeronautica; via Saragat in direzione via del Chionso (eccetto diretti al parcheggio bici e moto); via Montagnani Marelli (eccetto mezzi di soccorso e diretti a parcheggio prenotato persone con disabilità, staff e gold).

– dalle ore 8 di sabato 21 giugno, è vietata la circolazione in: via del Chionso, da via Taddei esclusa a via Saragat inclusa; via Adua in direzione Campovolo, da via Bligny esclusa a via dell’Aeronautica compresa; via Agosti; via Officine Meccaniche Reggiane in direzione Ovest (diretti a piazzale Europa), eccetto bus; via Mozart, da via Beethoven all’ingresso del parcheggio di via Mozart (eccetto diretti al parcheggio via Mozart). Il tratto dal parcheggio a via del Chionso potrà essere percorso solo ed esclusivamente dai residenti; via del Partigiano, in direzione Nord, dall’intersezione con via Turri esclusa a via Officine Meccaniche Reggiane (eccetto diretti Parcheggio Aeroporto).

DIVIETI DI SOSTA – A partire dalle 22 di venerdì 20 giugno sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione in Via Montagnani Marelli, da Via Pasteur a Via Fleming: progressivamente il divieto di sosta verrà esteso anche ad altre vie.

Nel dettaglio, sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione a partire dall’1 di sabato 21 giugno in: via Agosti; via del Chionso; via Saragat lato Est (area riservata al parcheggio di bici e moto); via Degani, area retrostante l’hotel Airone; via Officine Meccaniche Reggiane; piazzale Europa Este e Ovest; piazzale Atleti Azzurri d’Italia; piazzale del Grosso; piazzale Lari; piazzale Romano; via Taddei; via Tegani; via Romana; via Duo; via Petrella; via Torelli; via Cavallotti; via della Croce Rossa e relativo piazzale.

Dalle ore 8 di sabato 21 alle ore 14 di domenica 22 giugno il divieto di sosta con rimozione si estende anche in: via Marro; via Mozart; via Lenin (da via Monducci a via Beethoven); via Beethoven (da via Lenin a via Mozart); via del Partigiano (da via Turri a via Officine Meccaniche Reggiane).

È infine previsto, dalle ore 22 di venerdì 20 giugno e fino alle ore 14 di domenica 22 giugno è in vigore il divieto di sosta con rimozione per veicoli commerciali categoria N1-N2 e autocaravan in: via Vertoiba; via dell’Aeronautica; via del Partigiano; via del Chionso; via Adua; via Agosti; via Ramazzini; tutte le laterali delle vie suddette.

CHIUSURE USCITE TANGENZIALI E SOTTOPASSI – Dalle 22 di venerdì 20 giugno alle 6 di domenica 22 giugno, l’uscita 3 della tangenziale Nord di Reggio Emilia sarà chiusa in entrambe le direzioni, con divieto di sosta e fermata nelle corsie di emergenza nei pressi dell’uscita.

Sarà inoltre chiuso il sottopasso ciclopedonale tra via Caduti delle Reggiane e Gavassa e la relativa ciclabile che circonda l’arena.

MODIFICHE ALLA VIABILITÀ A TUTELA DEGLI ABITATI DI GAVASSA, MASSENZATICO, VILLA CURTA E SANTA CROCE – Per tutelare le attività e i residenti degli abitati di Gavassa, Massenzatico, Villa Curta e Santa Croce, sono stati adottati divieti di sosta validi per tutti, ad eccezione di residenti e diretti alle attività, in vigore dalle ore 8 di sabato 21 giugno in: via Lugli; via degli Azzarri; via Fleming; via Lenin, da via degli Azzarri a via Vertoiba; via Don Grazioli; via Koch; via Mezzori; via Nerina Zanichelli; via Andrea Simonazzi; via Papin; via Castello Motti; via Freud; via Paracelso; via Giuseppe Maramotti; via Vertoiba, da via Lenin a via Caduti delle Reggiane; via Caduti delle Reggiane; via Cassala; via Gondar; via Curtini; via Accursio da Reggio; via Palazzi; via Giglioli; via Magliani; via Jacopo da Mandra; via Laghi; via Cocchi; largo Biagi; via Axum; via Tedeschi;via Bulgarelli; via Melegari; via Ficarelli; via Dunant; via Pietri; via del Marinaio; via del Paracadutista; via Marsilio da Padova; via Salvator Gotta.

PERCORSI CONSIGLIATI E COME RAGGIUNGERE I PARCHEGGI – Per raggiungere il luogo del concerto, in ragione del traffico sostenuto, si consigliano le seguenti uscite autostradali: per chi arriva da Verona, l’uscita Carpi sull’A22; per chi proviene da Modena, l’uscita Modena Nord sull’A1; per chi arriva da Milano, l’uscita Terre di Canossa sull’A1.

Tutte le informazioni sulla prenotazione e gestione dei parcheggi sono disponibili sul sito Parkforfun che ha attivato alcuni parcheggi a pagamento nell’aera dell’Arena.

Parcheggio Aeroporto – Uscita autostradale consigliata A1 Modena Nord: Ss9 via Emilia, via Bacone, Tangenziale Sud, via Martiri di Cervarolo, via del Partigiano, via Aeronautica.

Parcheggio via del Chionso – Uscita autostradale consigliata A1 – Terre di Canossa, percorso finale: tangenziale Nord in direzione Modena, uscita straordinaria aperta solo in occasione del concerto presso il distributore Agip tra le uscite 3 e 4.

Parcheggi Farmacie – Uscita autostradale consigliata: Modena Nord.

Percorso finale da seguire: Ss9 via Emilia, via Bacone, Tangenziale Nord direzione Parma uscita straordinaria aperta solo in occasione del concerto tra le uscite 3 e 4 della Tangenziale.

Parcheggio stadio (Camper) – Uscita autostradale consigliata A1 – Terre di Canossa. Percorso finale da seguire: via Lincoln, via Morandi, via Ruini, via Romano o via Duo.

MUOVERSI SU DUE RUOTE – Consigliamo a tutte e tutti coloro che ne hanno la possibilità di raggiungere il luogo del concerto a piedi o in bicicletta. In via Saragat è stata predisposta un’area dedicata al parcheggio bici e moto. Il parcheggio biciclette è gratuito, il parcheggio moto è a pagamento su prenotazione sul sito di Parkforfun .

INFORMAZIONI SULLA VIABILITÀ – Per informazioni sulla viabilità è possibile contattare l’Ufficio relazioni con il pubblico del Comune al numero 0522.456660, che ha predisposto delle aperture straordinarie: giovedì 19 giugno dalle 8.30 alle 13, venerdì 20 giugno dalle 8.30 alle 18.30 mentre sabato 21 giugno dalle 8.30 alle 20.30

MODIFICHE AL TRASPORTO LOCALE – In occasione dei concerti le linee del trasporto pubblico locale subiranno alcune modifiche. Tutti i dettagli sono disponibili sul sito https://www.seta.it/re/

POLIZIA LOCALE – Nella giornata di sabato 20 giugno gli uffici del Comando di via Brigata Reggio della Polizia locale di Reggio Emilia, saranno chiusi al pubblico, per rispondere alle esigenze di controllo del territorio e viabilità relative al concerto di Ligabue. Verranno garantiti i servizi di emergenza.

VILLAGGIO PRESSO REGGIANE PARCO INNOVAZIONE – A partire dalle 17 di venerdì 20 giugno e fino alla mattina di domenica 22 giugno, le aree di Reggiane Parco Innovazione ospiteranno lo street food festival – Reggiane on the road, un vero e proprio street food festival dove possano convivere musica e le migliori eccellenze locali dedicate al cibo di strada. Il tutto sarà strutturato per permettere a tutti i fan di avere un caldo benvenuto prima di entrare in Arena.

DEPOSITO BAGAGLI – Sarà attivo un deposito bagagli presso l’Oratorio Don Bosco (Via Adua, 79), dalle ore 10.00 di sabato 21 giugno, alle ore 2.00 di domenica 22 giugno.Il costo del deposito sarà di 10 euro a bagaglio e di 5 euro per il casco.

LIMITAZIONI AL CONSUMO E ALLA VENDITA DI ALCOL E BEVANDE IN VETRO E LATTINA NELLE AREE LIMITROFE

In occasione del concerto di Ligabue e dell’iniziativa Ligastreet, nelle giornate del 20 e 21 giugno sarà in vigore un’ordinanza sindacale che prevede restrizioni sulla vendita e consumo di alimenti e bevande, in particolare nel perimetro cittadino ricompreso fra via dell’Aeronautica, via Adua, via Vertoiba, via del Chionso, via Agosti, via Montagnani Marelli, piazzale Europa e piazzale Marconi. Il provvedimento avrà validità anche all’interno dell’area della Rcf Arena Campovolo e sue pertinenze e prevede: