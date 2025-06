A San Felice sul Panaro giovedì 19 giugno aperitivo in giallo

Giovedì 19 giugno a San Felice sul Panaro, in piazza Matteotti, alle 20.15, si svolgerà “Aperitivo in giallo”, con l’avvocato Elisabetta Aldrovandi che approfondirà alcuni tra i più noti casi di cronaca nera, analizzando le fasi delle indagini, oltre agli aspetti giudiziari e criminologici. Un’occasione unica per addentrarsi nel lato più oscuro del crimine.

Conduce il giornalista Gigi Zini. Ingresso libero ma iscrizione obbligatoria a: eventi@comune.sanfelice.mo.it, oppure 338/662 5147. In caso di maltempo l’iniziativa si svolgerà al Palaround. Organizza l’assessorato ai Servizi Sociali del Comune con la collaborazione della Pro Loco.