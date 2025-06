A Fiorano giovedì con il Tè delle cinque, Nati per giocare e il Gruppo di lettura

Giovedì 19 giugno 2025 riprendono gli appuntamenti con il “Tè delle cinque” a Villa Cuoghi, in via Gramsci, 32 a Fiorano Modenese.

Alle ore 20.30 Gianpaolo Anderlini presenta il suo libro di poesia “E’ Fiorano di poetico sito… Frammenti di un racconto poetico”, introduce Tina De Falco con le musiche di Edda Chiari. A fine presentazione un piccolo rinfresco offerto dall’Associazione INarte.

L’evento è organizzato dall’associazione, in collaborazione con l’associazione fotografica Framestorming, il Circolo culturale Nuraghe Pinuccio Sciola, l’associazione Amici della Musica Nino Rota e con il patrocinio del Comune di Fiorano Modenese.

Ingresso libero e gratuito.

Giovedì 19 giugno dalle ore 21 ritorna anche “Nati per giocare”, serata di gioco sano e intelligente per adulti e giovani over 1. L’appuntamento estivo non sarà più al BLA, ma in piazza Menotti. I partecipanti potranno divertirsi con giochi da tavolo e di ruolo, in compagnia di dimostratori e game master di SpezzaCon. Ingresso libero e gratuito.

Infine, sempre giovedì sera, verrà recuperata al BLA la serata dedicata al Gruppo di lettura, rimandata lunedì sera per il maltempo. Appuntamento alle ore 21 con Alice Torreggiani e la comunità di lettori. Al centro della serata, il romanzo “Gli ansiosi” di Fredrik Backman, una storia d’amicizia, di perdono e speranza, ma non solo.