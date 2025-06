Nei prossimi giorni a Castelnovo Sotto

Il coro dei genitori si esibirà nella chiesa della Madonna

Il coro dei genitori delle scuole di Castelnovo di Sotto si esibirà giovedì 19 giugno, alle ore 21, nella chiesa della Madonna. “Incanti di comunità. La musica come tempo condiviso. Il canto come legame tra le persone” è il titolo di questa iniziativa promossa da Asp Opus Civium in collaborazione con le scuole, Cepam e il Comune.

Il coro è nato dal desiderio di condividere tempo, musica e umanità e ha trasformato un gruppo di genitori in una vera e propria armonia collettiva.

Dirigerà la professoressa Ilaria Cavalca e ci sarà la partecipazione del Coro Vocinsieme di Gattatico. L’ingresso sarà libero.

Laboratori estivi per bambini e ragazzi in biblioteca

Si intitola “Giolab” la serie di laboratori artistici del giovedì organizzati nella biblioteca comunale di via Dante Alighieri 28 con la collaborazione dell’Associazione “Le Rane”.

Si potrà ballare e cantare con “Sing and dance with me” che è dedicato sia ai piccoli tra i 3 e i 6 anni, dalle ore 16.30 alle 17.30 del 19 e 26 giugno e 3 luglio, che per i ragazzi e le ragazze tra i 7 e i 10 anni, dalle ore 17.30 alle 18.30 del 26 giugno e 3 luglio.

A partire dagli 8 anni ci saranno laboratori di fumetto, dalle ore 9.30 alle 11.30 del 19 e 26 giugno e 3 luglio; di teatro, dalle ore 16.30 alle 18.30 del 10, 17 e 24 luglio; di uncinetto, dalle ore 16.20 alle 18.30 del 26 giugno e 3 luglio per realizzare il portachiavi dell’estate e il 10.17 e 24 luglio per creare un sacchettino portatutto.

La partecipazione è gratuita e l’iscrizione obbligatoria attraverso Wa al 335.7419735 o scrivendo a biblioteca@comuna.castelnovo-di-sotto.re.it.