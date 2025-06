Inclusione della disabilità tramite lo sport: giovedì 19 giugno a Scandiano la festa di All Inclusive Sport

Torna a Scandiano la festa dello sport inclusivo. Giovedì 19 giugno dalle 18 alle 22 la zona sportiva del Bocciodromo di viale della Repubblica e via Togliatti a Scandiano ospiterà l’edizione 2025 della festa di fine stagione sportiva di All Inclusive Sport, il progetto provinciale reggiano di inclusione della disabilità tramite la pratica sportiva, coordinato dal Centro di Servizio per il Volontariato CSV Emilia, capace di coinvolgere oltre 250 giovani e 250 famiglie.

Da anni la festa si tiene a Scandiano grazie alla collaborazione con numerose realtà e con gli enti locali. Il programma prevede dalle 18 una bella e lunga serie di sport e giochi inclusivi, da vedere e da provare. Tutti i bambini, i ragazzi e gli adulti, con o senza disabilità, potranno cimentarsi in decine di discipline, esercizi e attività, dai percorsi bendati alla danda, dalla pole dance al sitting volley, dal baskin alla foot bike.

Dalle 19.30 si potrà cenare con i piatti preparati dai volontari dell’associazione Il Mucchio, panini, gnocco fritto e salume, arrosticini di pecora, hamburger e patatine. Alle 20.30 sarà la volta delle testimonianze sul palco, con i testimonial e i sostenitori del progetto, in traduzione simultanea in lingua dei segni. A seguire, l’ultimo atto, la premiazione delle associazioni sportive inclusive, che riceveranno un riconoscimento da parte di All Inclusive Sport per aver accolto tutti gli atleti, con e senza disabilità, e aver operato come squadra inclusiva.

La grande squadra di All Inclusive Sport ringrazia l’Associazione il Mucchio che ogni anno prepara e serve la cena per centinaia di persone, e poi dona il ricavato della serata al progetto All Inclusive sport. La Polisportiva Scandianese, che ogni anno mette a disposizione l’area verde, le strutture, volontari e attrezzature per la festa. Pallacanestro Scandiano e Coop Azzurra che lasciano i propri rispettivi spazi a disposizione della festa. Il Comune di Scandiano e l’Unione Tresinaro Secchia per il supporto. Tutte le associazioni e i volontari che porteranno giochi inclusivi, sport e divertimento alla festa.