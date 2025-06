Finalestense Solstitium Aestatis, tre giorni di festa, spettacoli e divertimento

La ventottesima edizione di Finalestense, in programma dal 20 al 22 giugno 2025, celebrerà il solstizio d’estate nel Ducato Estense.

Tre giorni di festa, spettacoli e divertimento con il grande corteo, i giochi, il palio delle arti e

la disfida della balestra, gli artigiani storici, il mercato rinascimentale, giullari, menestrelli e

saltimbanchi per le vie del Finale. Non mancherà, poi, il buon cibo dell’antica cucina estense, proposto da ben undici taverne.

Organizzata dall’amministrazione comunale, in collaborazione con l’Ordine delle Cerchie,

l’associazione La Moda nei Tempi, l’associazione culturale Lo Cantacucco, I Conestabili

del Finale, il Laboratorio Rinascimentale e con il sostegno della Fondazione Cassa di

Risparmio di Mirandola, Finalestense figura tra le manifestazioni storiche dell’Emilia

Romagna.