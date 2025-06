A Casa Corsini il meeting europeo del progetto 3D Smartbox

Il 19 e 20 giugno Casa Corsini, la struttura del Comune di Fiorano Modenese dedicata all’innovazione tecnologica e sociale, ospiterà il meeting europeo di “3D Smartbox”, il progetto sostenuto dal programma Erasmus+ che punta a rinnovare la didattica scolastica attraverso l’uso creativo della stampa 3D.

3D Smartbox è coordinato dall’Università di Scienze Applicate della Carinzia e coinvolge partner provenienti da Germania, Polonia, Spagna, Austria e Italia. Per l’Italia partecipa l’associazione Lumen, attiva a Casa Corsini, da anni impegnata in attività formative e culturali con una forte vocazione all’innovazione tecnologica e alla progettualità europea.

Durante l’incontro si farà il punto sullo stato di avanzamento dei lavori, con particolare attenzione ai risultati raggiunti nei diversi contesti europei. I partner lavoreranno per affinare le strategie di disseminazione e sulla valutazione dell’impatto progettuale. Verranno inoltre discusse le prossime fasi operative, tra cui l’avanzamento del toolkit educativo pensato per docenti e studenti. Sarà presentata una dimostrazione pratica delle attività legate alla stampa 3D già sperimentate in classe.

Il progetto si propone di rendere la stampa 3D uno strumento educativo capace di stimolare l’apprendimento attivo, l’immaginazione e il pensiero progettuale. Il cuore del progetto è lo sviluppo di strumenti formativi accessibili, tra cui un corso online disponibile su piattaforma LMS, pensato per accompagnare insegnanti e studenti in un percorso didattico in grado di unire tecnologia e creatività.

Un aspetto centrale di 3D Smartbox riguarda l’inclusione e la sostenibilità: la stampa 3D viene infatti integrata all’interno di percorsi interdisciplinari con l’obiettivo di sensibilizzare i più giovani a un uso responsabile delle risorse.