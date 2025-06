25 anni di Miceno volley: da 25 anni il porto sicuro, sportivo e culturale, dell’Appennino modenese

Il Circolo Anspi Ragazzi di Miceno, con il patrocinio della Città di Pavullo nel Frignano, organizza la 25ª edizione del Torneo di Pallavolo di Miceno, in programma da martedì 2 a giovedì 18 luglio 2025, con pause nei giorni 4, 5, 6, 12 e 13. Un evento che si conferma un appuntamento estivo atteso e partecipato, capace di coinvolgere ogni anno una media di circa 280 atleti da tutta la provincia di Modena e non solo, per un totale di circa 50 partite distribuite su 4-6 match per serata.

Il torneo, intitolato alla memoria di Andrea Lipparini, accoglierà anche quest’anno la 13ª edizione del Torneo Over 40, tra le iniziative parallele che arricchiscono il programma.

Novità e conferme anche sul fronte culturale e artistico: dopo il successo degli spettacoli di danza della scorsa edizione, tornano in calendario performance di danza e cerchio aereo, per valorizzare non solo lo sport, ma anche le espressioni artistiche del territorio.

Come da tradizione, tutte le sere sarà attiva l’area ristoro con bar, crescentine e borlenghi, anche in versione senza lattosio e senza glutine.

“Celebrare la 25ª edizione del torneo è l’occasione per guardarsi indietro e rendersi conto del valore di ciò che abbiamo costruito: un punto di riferimento sicuro e accogliente, sportivo ma anche sociale, per tantissime persone di Pavullo e della provincia di Modena. Il torneo di Miceno è rimasto fedele a un’anima genuina e popolare, dove contano la convivialità, il gioco tra amici e il gusto della tradizione, più che l’apparenza. Ogni anno ci si può trovare a tifare per squadre di amici o per atleti che hanno calcato i campi della Serie A, mantenendo sempre quello spirito di comunità che fa da collante tra generazioni, dai bambini agli over 60. È un evento non solo sportivo, ma anche culturale, gratuito e interamente a scopo benefico, realizzato con il lavoro di oltre 60 volontari locali. Una festa vera, di tutti e per tutti”, ha commentato Luca Minelli, presidente del Circolo.