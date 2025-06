Scarica rifiuti edili sull’argine a Ponte Alto, individuato grazie a una segnalazione e alle telecamere

Nei giorni scorsi un cittadino, mentre passeggiava lungo l’argine in località Ponte Alto, ha notato due uomini intenti a scaricare materiali edili da un veicolo parcheggiato, abbandonandoli lungo la scarpata verso il fiume. Il cittadino ha immediatamente allertato la Polizia Locale di Modena che è intervenuta sul posto e ha potuto constatare l’avvenuto sversamento di rifiuti speciali.

Grazie alla sollecitudine della segnalazione e alle successive indagini condotte anche attraverso l’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza cittadine, è stato possibile risalire con esattezza all’identità del responsabile.

L’uomo è stato rintracciato l’11 giugno scorso. Al momento del controllo, è risultato sprovvisto di regolari documenti di soggiorno e trovato in possesso di 0,45 grammi di hashish per uso personale.

Accompagnato presso il Comando di Polizia Locale di via Galilei, è stato sottoposto a fotosegnalamento e denunciato per lo sversamento di rifiuti speciali di natura edile. Nei suoi confronti sono inoltre scattate una denuncia per la violazione delle norme in materia di soggiorno per cittadini stranieri e una sanzione amministrativa ai sensi dell’articolo 75 del Testo unico sugli stupefacenti per la detenzione di sostanza stupefacente a uso personale.