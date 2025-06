Percorsi natura Tiepido e Panaro, approvate le convenzioni per manutenzione e vigilanza

Via libera del Consiglio comunale di Modena agli schemi di convenzione che affidano alla Provincia di Modena la manutenzione ordinaria e la vigilanza dei Percorsi Natura Tiepido e Panaro. Per quanto riguarda la convenzione annuale per il Percorso Natura Tiepido, l’amministrazione comunale modenese comparteciperà ai costi di manutenzione ordinaria per 5.040 euro. È di 8.288 euro, invece, l’importo complessivo degli interventi di manutenzione ordinaria a carico del Comune per il Percorso Naturale Panaro.

Grazie alle nuove convezioni, illustrate in aula dall’assessore all’Ambiente Vittorio Molinari durante la sedute di lunedì 16 giugno, la Provincia si occuperà su entrambi i Percorsi degli interventi di manutenzione ordinaria, in primo luogo sfalcio dell’erba e taglio della vegetazione ai lati del Percorso; rimozione di alberi e rami caduti; modesti interventi di ripristino del fondo e di riparazione dei manufatti presenti lungo il tragitto. L’Ente si occuperà anche degli interventi di “segnalazione e messa in sicurezza in caso di piene o di altri fenomeni legati a eventi meteorici od altro”.

Per quanto riguarda gli interventi di manutenzione straordinaria, invece, questi verranno individuati, progettati e realizzati dalla Provincia di Modena. Sempre la Provincia, inoltre, si occuperà delle segnalazioni e delle richieste di intervento alla Regione Emilia-Romagna e/o all’Aipo nel caso si verifichino “erosioni spondali che danneggino o minaccino il Percorso Natura”.

Sarà, invece, compito di entrambi gli enti firmatari di informare tempestivamente la cittadinanza, con tutti i mezzi a disposizione, su chiusure straordinarie o situazioni di pericolo. Questo, con particolare riferimento ai casi di allerta meteo almeno di tipo “arancione” per vento e criticità idrauliche, per le quali è prevista la chiusura fisica dei principali punti di accesso pubblici ai Percorsi.