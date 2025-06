Pavullo: 50enne arrestato per tentato furto aggravato e sottoposto all’obbligo di dimora

Nella mattinata di oggi, in Tribunale a Modena, ha avuto luogo un rito direttissimo che ha riguardato un individuo tratto in arresto per tentato furto dai Carabinieri di Pavullo nel Frignano. Ad esito dell’udienza, l’indagato è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora nel proprio domicilio, con divieto di uscire dalla propria abitazione dalle ore 20.00 alle ore 08.00 di ogni giorno della settimana.

I fatti risalgono a condotte poste in essere la notte presedente, il 15 giugno, quando, Serramazzoni, personale del Norm della Compagnia Carabinieri di Pavullo, unitamente a personale della locale stazione, a seguito di segnalazione al 112, riusciva a trarre in arresto un individuo maggiorenne.

In particolare, l’Arma del luogo, apprendendo della segnalazione da parte di un cittadino circa i rumori provenienti da un magazzino riconducibile a una ditta del luogo, riusciva a far desistere l’autore dei fatti, un cittadino italiano classe 74, che veniva subito fermato.