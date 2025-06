Maltempo, a Modena allagamenti sparsi ma circolazione garantita

A causa delle forti precipitazioni del pomeriggio di oggi, lunedì 16 giugno, anche nel comune di Modena si sono verificati alcuni allagamenti sparsi nelle strade urbane, ma non tali da impedire la circolazione, oltre alla caduta di alcuni rami e alberi, che non hanno però provocato danni gravi a persone. In alcuni edifici pubblici si sono verificate infiltrazioni d’acqua ma è confermata per domani la regolare apertura di tutti i servizi.

In particolare, alcuni ristagni d’acqua, probabilmente legati a difficoltà di deflusso a causa di foglie e sporcizia accumulati con il forte vento di sabato 14 giugno, si sono verificati, tra l’altro, nella zona della Stazione dei treni (via Galvani, via Santi, viale Monte Kosica), sui Viali, in via Martiniana e al sottopasso di strada sant’Anna, che è stato prudenzialmente chiuso per la presenza di una trentina di centimetri d’acqua. L’infrastruttura sarà riaperta non appena l’acqua sarà defluita e verrà verificato il funzionamento delle pompe. Anche il sottopasso della strada provinciale 15 a Marzaglia (che porta a Magreta) è stato chiuso per allagamento.

In via Vedriani, all’altezza del civico 23, un ramo è caduto da un albero sopra una vettura parcheggiata su cui stava salendo il proprietario, l’uomo è stato condotto al Pronto soccorso di Baggiovara con lievi ferite. La via è attualmente chiusa in attesa della rimozione del ramo caduto. La forte pioggia ha provocato, inoltre, il distacco di un’anta in vetro dal terzo piano del Palazzo municipale: l’area sottostante in piazza Torre è stata temporaneamente interdetta in attesa della rimozione del pericolo avvenuta a stretto giro.

Per la grande quantità d’acqua caduta in poco tempo, sono state riscontrate infiltrazioni in alcune sedi di edifici pubblici: al Teatro Pavarotti, alla scuola elementare Cittadella, al nido Edison, alla palestra della scuola Ferraris e nell’ingresso principale della scuola Galilei, mentre nella sede dell’Anagrafe al piano terra è entrata acqua dalle porte. Tutti gli edifici risultano comunque fruibili, fatta eccezione per alcuni locali dell’Ufficio tributi in via Santi 40, la cui chiusura non inficia però lo svolgimento delle regolari attività.

COLDIRETTI, LA SITUAZIONE IN CAMPAGNA

Il violento nubifragio che ha colpito questo pomeriggio la provincia di Modena non ha lasciato indenne la campagna. A renderlo noto è Coldiretti Modena dopo una prima ricognizione tra le aziende associate. Al momento si registrano soprattutto danni causati dal forte vento in particolare nell’Area Nord e nella zona di Formigine capannoni scoperchiati, tettoie sollevate, alberi divelti. Nelle prossime ore sarà possibile tratteggiare una mappa più precisa dei danni.