28 persone identificate dalla Polizia locale di Modena durante i controlli del weekend

Weekend di controlli a tutto campo per la Polizia locale di Modena, impegnata nelle aree verdi, nei luoghi della vita notturna e anche negli interventi legati ai disagi provocati dall’acquazzone di sabato sera.

Gli agenti hanno effettuato specifici servizi di sorveglianza con particolare attenzione ai Giardini Ducali, dove sono state identificate 28 persone. Durante i controlli sono stati recuperati una bicicletta e uno strumento diagnostico per centraline, abbandonati sul posto, per un valore stimato di circa 800 euro. È stata inoltre elevata una sanzione per la violazione delle norme sull’uso del monopattino, in particolare per la mancata protezione con casco.

Parallelamente la Polizia locale ha proseguito le attività di controllo e presidio in alcune zone critiche della vita notturna, con particolare attenzione alla presenza visibile degli agenti per garantire la sicurezza e la fruizione ordinata degli spazi pubblici. Il Punto Città Sociale e Sicura presso l’ex edicola di piazza Matteotti si conferma in tal modo centro operativo di riferimento per un presidio mobile e capillare in via Taglio, piazza Pomposa, piazza Mazzini e le vie limitrofe.

Nel corso del fine settimana, inoltre, la Polizia locale è intervenuta per far fronte ai disagi causati dal maltempo. Dalle 22 di sabato fino alle 20 di domenica 15 giugno, la Centrale operativa ha gestito 56 richieste di intervento, principalmente legate alla caduta o al pericolo di caduta di rami sulla carreggiata. Alcune segnalazioni hanno riguardato anche danni a pali della luce e ad altri manufatti. Le pattuglie sono intervenute in diverse zone della città, tra cui viale Molza, strada Gherbella, via Bartolomeo de’ Polli, strada Cavezzo e via Pastrengo, operando per la rimozione degli ostacoli e il ripristino della viabilità in condizioni di sicurezza.