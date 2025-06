Giochi al parco e le letture della buona notte a Fiorano

A Fiorano Modenese è arrivata l’estate con i tanti appuntamenti per bambini, ragazzi e famiglie: dai giochi, ai laboratori, dal teatro alle letture. E’ il calendario di “Evviva l’estate!”, realizzato dal Comune, in collaborazione con le associazioni Librarsi, Gruppo Babele e Oratorio, Quelli del ’29 e Quinta Parete.

Questa settimana in programma, martedì 17 giugno, c’è “Ludoteca Estate” per bambini e ragazzi dai 7 ai 14 anni; dalle 16.30 alle 18.30, le animatrici della ludoteca comunale propongono presso il parco XXV Aprile in via Santa Caterina laboratori creativi e attività di gioco con ingresso libero e gratuito. In caso di maltempo le attività si svolgeranno presso il BLA in via Silvio Pellico 9.

Alla sera, verso le 20.45 ritornata “Corti-letti”: letture ad alta voce prima della nanna per bambini dai 3 ai 6 anni e le loro famiglie, a cura dei volontari dell’associazione Librarsi, nel cortiletto della scuola materna Coccapani. L’accesso è libero, ai partecipanti si chiede di portare da casa quanto necessario per sedersi sul prato. In caso di pioggia l’evento è annullato.