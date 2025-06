Stragi sabato sera: controlli notturni congiunti degli Agenti della Polizia Municipale Unione Colline Matildiche e dei Carabinieri

Questa settimana sono iniziati i controlli notturni congiunti degli Agenti della Polizia Municipale Unione Colline Matildiche e dei militi dei Carabinieri delle locali Stazioni per contrastare il fenomeno delle cosiddette “Stragi del Sabato Sera”.

Tali controlli sono stati effettuati sul territorio del Comune di ALBINEA nella notte tra giovedì 12 e venerdì 13 luglio 2025 dalle ore 24:00 alle ore 04:00 circa ed hanno visto impiegate una pattuglia composta da 3 addetti del Comando Polizia Municipale Unione Colline Matildiche ed una composta da 2 militari dell’Arma dei Carabinieri della Stazione di ALBINEA.

Al fianco degli Agenti della Polizia Locale e dei carabinieri si evidenzia inoltre la preziosa collaborazione di 4 volontari della Croce Verde di ALBINEA.

I conducenti fermati e controllati sono stati sottoposti prima ad un PRE-TEST qualitativo con l’apparecchiatura denominata ALCOLBLOW PLUS (quella cosiddetta a tasso zero che vale in particolare per i neopatentati) che permette di verificare immediatamente se il conducente ha bevuto o meno alcolici attraverso l’aria espirata facendo accendere sullo strumento diverse luci colorate (verde, ambra e rossa) a seconda della quantità di alcool presente nel sangue.

Solo chi risultava avere bevuto alcolici era successivamente sottoposto ad un vero e proprio controllo quantitativo con l’ETILOMETRO.

Il conducente positivo al PRE-TEST veniva accompagnato all’interno di una ambulanza della Croce Verde ed attraverso un etilometro omologato e verificato annualmente (il DRAGHER 7110) veniva rilevato l’esatta percentuale di alcool nel sangue.

Solo tre conducenti risultavano, al PRE-TEST, avere bevuto alcolici prima di mettersi alla guida ma, fortunatamente, NON erano neopatentati ed avevano, al controllo quantitativo con l’ERTILOMETRO, un tasso alcolico al di sotto del limite di legge.

Un turno notturno di lavoro quindi inutile? “Assolutamente NO” dice il Comandante della Polizia Locale dell’Unione Colline Matildiche Lazzaro FONTANA: “Il nostro obiettivo NON è quello di fare delle sanzioni amministrative, di denunciare penalmente delle persone o di ritirare delle patenti: è quello di fare sicurezza – I conducenti fermati ed i loro trasportati (ma anche voi mass-media ed i social …) faranno da cassa di risonanza facendo sapere che i controlli su strada ci sono anche in provincia, in particolare di notte nel periodo estivo e questo, indirettamente, crea consapevolezza e sicurezza”.

Il Comandante Lazzaro FONTANA riferisce, altresì, che i controlli congiunti Polizia Locale e Carabinieri finalizzati a contrastare la guida in stato di ebbrezza alcolica continueranno nelle prossime settimane su tutto il territorio dell’Unione Colline Matildiche, cioè sul territorio dei Comuni di Albinea, Quattro Castella e Vezzano sul Crostolo a tutela della sicurezza di tutti gli utenti della strada.