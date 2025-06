Domenica 15 giugno l’ultima giornata della sagra dei Lambruschi & della Spergola con la proclamazione dei vincitori delle disfide

Domenica 15 giugno sarà l’ultimo giorno della tanto attesa 59esima edizione della Sagra dei Lambruschi e della Spergola ad Albinea.

Alle ore 9, con partenza dalla sede di Pro Loco in piazza Cavicchioni, ci sarà la camminata “Lionello Spada e Santa Maria dell’Oliveto” insieme allo storico Giuseppe Ligabue. Il rientro è previsto alle ore 12 dopo 8 chilometri di camminata. Il percorso sarà: via Castellana, Castello di Montericco, Cà de Manfredi, chiesa dell’Oliveto e i suoi tesori, la Madonna di Lionello spada, La Russia, Vitala, Il Groppo e rientro.

Per informazioni scrivere a prolocoalbinea@virgilio.it o contattare il numero 339.1154555.

Dalle ore 9 apriranno gli stand dei prodotti tipici in via Caduti per la Libertà. Dalle ore 10 alle 12, visite guidate con assaggi all’acetaia comunale di Villa Tarabini. Al parco dei frassini, dalle 10.30 alle 12.30 e dalle ore 18 alle 20, degustazioni in abbinata di Spergola e Parmigiano Reggiano con assaggiatori di Parmigiano Reggiani Apr. Alle ore 19, apriranno gli stand “Centolambruschi”, “Connubi diVini”, “Le cantine dei colli reggiani”, “Le donne del vino” in piazza Cavicchioni e l’”Osteria del Tirabuson” al parco Lavezza. Alle ore 20.30 riprenderà il “Dialogo con le produttrici enologhe e le assaggiatrici” e , alle ore 20.30, ci sarà la premiazione dei concorsi della Sagra.

Martedì 17 giugno, dalle ore 20.30, in piazzale Lavezza, si terrà il torneo di pinnacolo di beneficenza a cura del Circolo Albinetano.