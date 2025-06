Partiti i lavori per la modifica della viabilità in via Toti a Mirandola

Sono ufficialmente iniziati i lavori per la modifica della viabilità in via Toti, nel tratto compreso tra via San Martin Carano e via Piave, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza stradale e la fluidità del traffico. L’intervento prevede la trasformazione in senso unico di marcia del tratto stradale indicato. Il nuovo senso unico sarà in direzione da via San Martin Carano verso via Piave, e sarà attivo a partire da lunedì 23 giugno 2025, al termine delle operazioni di sostituzione e adeguamento della segnaletica verticale e orizzontale. Non sarà quindi più possibile da via Agnini, tramite via Toti, raggiungere direttamente via San Martin Carano.

“Siamo intervenuti su un tratto viario che presentava criticità legate alla sicurezza e alla gestione del traffico – dichiara l’Assessore alla Viabilità Luca Carafoli – La trasformazione in senso unico rappresenta una risposta concreta alle segnalazioni dei cittadini e alle valutazioni tecniche effettuate dagli uffici comunali, con l’obiettivo di rendere la circolazione più ordinata e sicura per tutti, in particolare per pedoni e ciclisti.”

Il Comune invita i cittadini a prestare attenzione alla nuova segnaletica e a seguire con scrupolo le indicazioni durante la fase di transizione.