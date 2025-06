Ondate di calore, le azioni messe in campo dal Comune e le precauzioni a cui attenersi

In vista delle prime ondate di calore il Comune di Bologna mette in campo una serie di azioni: la novità di quest’anno è la mappatura di una rete dei rifugi climatici sull’esempio di altre città europee. Confermati inoltre il progetto di prevenzione degli effetti nocivi delle ondate di calore e il Piano di Monitoraggio Anziani in Solitudine.

La rete dei rifugi climatici accessibili e gratuiti

Sull’esempio di altre città europee nel quadro di Bologna Missione Clima e su impulso delle proposte dell’Assemblea Cittadina per il Clima, il Comune ha effettuato una prima ricognizione di luoghi pubblici comunali che presentano le caratteristiche idonee per essere “rifugi climatici”, cioè luoghi che offrono riparo dal calore estremo durante l’estate pur mantenendo le loro regolari funzioni.

Il lavoro di mappatura è iniziato con la definizione di criteri di idoneità degli spazi, sulla base dell’analisi dei criteri utilizzati da altre città europee, e quindi sulla candidatura volontaria da parte dei vari Settori comunali di riferimento e i Quartieri di spazi idonei e disponibili a fornire questo servizio. Sono quindi stati effettuati sopralluoghi per la verifica dei criteri, arrivando così alla selezione di una prima rete di rifugi, che potrà essere successivamente ampliata e implementata.

La rete dei rifugi climatici comprende al momento 7 spazi interni, tutti ad accesso libero e gratuito, accessibili ai disabili, dotati di aria condizionata, servizi igienici e acqua potabile. Sono inoltre stati mappati 7 parchi e giardini pubblici dotati di sedute ben ombreggiate, fontanelle pubbliche e servizi igienici pubblici, all’interno o in prossimità delle aree. A questi si aggiunge una piazza coperta.

Ecco l’elenco degli spazi individuati:

Biblioteca Salaborsa

Biblioteca dell’Archiginnasio

Casa di Quartiere Croce Coperta

Casa di Quartiere Il Parco

Casa di Quartiere Santa Viola

MaMBo

Museo della Musica

Giardino Klemlen

Giardini Margherita

Giardino Pier Paolo Pasolini

Parco dei Cedri

Parco dei Giardini – Cà Bura

Parco 11 Settembre

Parco della Montagnola

Piazza Lucio Dalla

È già online la mappa interattiva, sia in italiano che in inglese, dove poter trovare tutti i riferimenti e i contatti dei rifugi, gli orari di apertura e diverse funzionalità utili alla ricerca del rifugi più vicini e come raggiungerli.

https://sitmappe.comune.bologna.it/RifugiClimatici

https://sitmappe.comune.bologna.it/ClimateShelters

Sulla pagina di Iperbole dedicata, tra pochi giorni saranno disponibili tutte le informazioni relative al servizio e i consigli per far fronte al caldo estremo, link a bollettini e allerte meteo e ad altri servizi comunali per le ondate di calore.

La proposta fa parte delle iniziative attivate nell’ambito di Bologna Missione Clima ed è coerente con la proposta avanzata dall’Assemblea Cittadina per il Clima (proposta 5D3 “Realizzazione di “rifugi climatici” in ogni quartiere privilegiando strutture già esistenti, anche in chiave di giustizia sociale”).

Progetto di prevenzione degli effetti nocivi delle ondate di calore

Riparte il Progetto di prevenzione degli effetti nocivi delle ondate di calore realizzato da Comune di Bologna in collaborazione con Azienda Usl, Arpae e Protezione Civile, Lepida, il Servizio AGES (Aldebaran Gestione Emergenza Sociale) e il coinvolgimento delle farmacie comunali AFM e Federfarma Bologna e delle associazioni di volontariato Auser, Croce Rossa Italiana, Pubblica Assistenza Croce Italia, Pubblica Assistenza Città di Bologna.

Per ricevere informazioni e consigli dal 15 giugno al 15 settembre è attiva la Linea Verde telefonica 800 562110 (attiva da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 17) rivolta a tutta la cittadinanza, e in particolare alle persone anziane in condizioni di fragilità.

Chiamando il numero verde è possibile attivare una serie di servizi dedicati:

assistenza domiciliare con monitoraggio e tutela

supporto infermieristico telefonico

accompagnamento a visite mediche e per il disbrigo di pratiche

consegna di spesa e farmaci a domicilio

Inoltre, nei giorni scorsi, circa 2.400 cittadini over 65 in condizione di fragilità sanitaria, individuati dall’Azienda USL in base ai nuovi modelli di fragilità applicati dal Dipartimento di Sanità Pubblica, hanno ricevuto dal Comune una lettera informativa sul progetto, con il numero verde e i consigli da seguire per affrontare le giornate più calde in sicurezza.

Il Piano MAIS: monitoraggio e vicinanza alle persone più sole

All’interno del sistema di protezione delle persone anziane e fragili, si inserisce anche il Piano MAIS (Monitoraggio Anziani in Solitudine), che da quest’anno prevede un monitoraggio telefonico periodico intensivo rivolto a persone over 75 in situazione di grave complessità socio-sanitaria.

Il servizio dedicato di Lepida “Linea verde emergenza caldo” contatta queste persone ogni 14 giorni, e in caso di condizioni più complesse, ogni 10 giorni. L’obiettivo è fornire ascolto, vicinanza e supporto, individuando tempestivamente situazioni di rischio.

Questa azione è parte integrante del progetto E-Care, il servizio attivo tutto l’anno che si occupa di telemonitoraggio, sostegno e compagnia agli anziani fragili, spesso soli in casa per motivi clinici, sociali o di mobilità.

I consigli di Ausl

In previsione delle ondate di calore si ricordano le precauzioni e le indicazioni in caso di difficoltà suggerite dall’Azienda Usl: