Minerbio, esami gratuiti in piazza contro il tumore al seno

Domenica 15 giugno, a partire dalle 9.30, la città di Minerbio ospiterà l’iniziativa “Salute in Comune”, un importante progetto dedicato alla prevenzione del tumore al seno. L’evento si terrà in Piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa, dove saranno allestite le Unità mediche mobili: vere e proprie cliniche su ruote che offriranno visite senologiche ed esami diagnostici gratuiti alle donne tra i 20 e i 44 anni non ancora inserite nei programmi di screening del Servizio Sanitario Nazionale.

Il progetto, promosso con il patrocinio del Comune di Minerbio e sostenuto da numerosi sponsor e commercianti locali, ha l’obiettivo di portare la prevenzione oncologica direttamente nei territori. Grazie alle cliniche mobili di ultima generazione, le donne potranno accedere a servizi sanitari di qualità senza prenotazioni complesse, in un ambiente accogliente e informale.

“Salute in Comune” è un esempio concreto di alleanza tra pubblico e privato. Le imprese del territorio hanno infatti deciso di sostenere l’iniziativa diventando “sponsor” del progetto, contribuendo così alla realizzazione gratuita delle visite mediche. Un modello virtuoso di comunità attiva e solidale che promuove la salute delle donne attraverso l’informazione, la prevenzione e l’accesso ai controlli precoci.

L’iniziativa è parte di una campagna nazionale itinerante nata nel 2023, che in pochi mesi ha già coinvolto centinaia di Comuni italiani. A Minerbio, grazie alla partecipazione attiva della cittadinanza e delle aziende locali, il progetto assume un significato ancora più profondo: quello di un cuore che batte per le donne, per la loro salute e il loro benessere.