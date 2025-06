Lunedì 16 giugno ultimo appuntamento del Gruppo di lettura al BLA

Lunedì 16 giugno alle ore 21, al BLA di Fiorano Modenese, torna il Gruppo di lettura per l’ultimo appuntamento prima della pausa estiva. Al centro della serata, il romanzo “Gli ansiosi” di Fredrik Backman, una storia d’amicizia, di perdono e speranza, ma non solo.

A condurre l’incontro gratuito sarà, come sempre, Alice Torreggiani, esperta e appassionata di libri, che accompagna lettrici e lettori sin dalla nascita del gruppo. L’invito a partecipare è esteso a tutte e tutti, anche a chi non ha avuto occasione di leggere il libro.

L’ingresso è libero e gratuito. Gli appuntamenti del Gruppo di lettura si tengono al BLA, la biblioteca, ludoteca e archivio del Comune di Fiorano Modenese in via Silvio Pellico n. 9.

Per informazioni è possibile rivolgersi alla biblioteca (tel. 0536 833403 – email biblioteca@fiorano.it).

Alice Torreggiani si è laureata a Verona in Editoria e Lingue straniere, specializzandosi poi in promozione della lettura e letteratura per ragazzi. Condurre gruppi di lettura per ragazzi e adulti e progetti di lettura per le biblioteche e le scuole secondarie. Lavora per Equilibri per leggere, per Mare di Libri e per il Festivaletteratura di Mantova.