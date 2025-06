Milk Fest: una giornata speciale all’Ippodromo di Modena

Sabato 14 giugno Modena vivrà la prima edizione del Milk Fest, un evento articolato che intreccia sport, musica, mercatini, attività per il benessere e momenti di incontro, il tutto in un clima di condivisione e solidarietà. L’appuntamento è all’Ippodromo Ghirlandina di via Giovani del ’99, dalle 9.30 del mattino fino a tarda notte. Una giornata aperta a tutti, organizzata dall’associazione di promozione sociale Milk, giovane e intraprendente realtà modenese impegnata nella promozione sociale e nella costruzione di una comunità più attiva e inclusiva.

L’iniziativa è stata presentata questa mattina nella Sala di Rappresentanza del Palazzo Comunale con gli interventi dell’assessore alle Politiche giovanili Andrea Bortolamasi e di Andrea Benedetti, Davide Boccafoli, Gian Luca Franchini e Stefano Mella in rappresentanza dell’associazione.

Il Milk Fest è molto più di una festa: è la dimostrazione concreta della capacità organizzativa e della voglia di fare dei ragazzi modenesi come spiega l’assessore Bortolamasi: “Vogliamo continuare a investire sul protagonismo giovanile, creando sempre di più le condizioni affinché ragazzi e ragazze possano ideare, progettare e realizzare iniziative, manifestazioni pensate da e per loro: Modena è una realtà molto vivace sotto questo punto di vista e come Amministrazione siamo impegnati nel sostenere queste proposte, nuove, che parlano a pubblici diversi e offrono momenti di relazioni, socialità, incontro”.

La giornata si aprirà con la Milk Run, corsa podistica non competitiva, per poi proseguire con lezioni gratuite di yoga, pilates, workout e body functional. Nel pomeriggio spazio anche al torneo di basket 3 contro 3 e alle tradizionali corse dei cavalli, grazie alla collaborazione con l’Ippodromo.

Non mancheranno i mercatini vintage, gli stand di start-up e attività locali, i food truck e un’area dedicata al racconto dei progetti dell’associazione, come Youngle, la serie di podcast nati per promuovere il benessere psicofisico e l’autorealizzazione giovanile. Durante tutta la giornata la musica accompagnerà il pubblico grazie ai dj set e alla serata finale curata da Disco Euphoria.

L’Ufficio Giovani del Comune di Modena sarà presente con i progetti YoungERcard (una tessera gratuita, ideata dalla Regione Emilia-Romagna per i giovani, che consente l’accesso agevolato a beni e servizi con la possibilità di fare esperienze di volontariato) e Buonalanotte (che promuove un divertimento consapevole con attenzione ai rischi derivanti dall’assunzione di alcol e di altre sostanze psicoattive), entrambi gestiti dalla Cooperativa Caleidois.

Il Milk Fest è un evento costruito dai giovani per la comunità, reso possibile grazie al supporto di importanti realtà modenesi come Dejavù Store, Cus MO.Re, Spot, Decathlon, Area Cocktail, Top Level Sport e Bar Tiffany.

“Ci chiamiamo Milk perché il latte è la prima cosa che ricevi quando nasci, è energia pura, è il simbolo della forza con cui vogliamo crescere e contribuire al nostro territorio”, raccontano i ragazzi dell’associazione. “Il nostro obiettivo è mobilitare la parte buona e giovane di Modena, creare occasioni per stare insieme, divertirsi e fare qualcosa di utile per la comunità”.

La partecipazione al festival è libera e gratuita, ma sarà possibile sostenere i progetti di Milk Aps con una donazione volontaria presso lo stand dedicato.

Per informazioni e aggiornamenti: milkrevolution.aps@gmail.com

Instagram: @milk.revolution