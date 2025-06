Anche a Reggio Emilia le multe diventano digitali

E’ attiva anche a Reggio, per le notifiche comunali, la piattaforma Send, un nuovo strumento digitale, esteso su scala nazionale, che rende veloce, economico e sicuro ricevere in digitale le comunicazioni a valore legale.

Il Comune di Reggio Emilia, grazie a un finanziamento Pnrr, ha aderito al nuovo sistema di notifica che sostituisce le raccomandate cartacee e permette di risparmiare su tempi e costi di notifica. In questa prima fase il sistema verrà utilizzato per le comunicazioni relative alle sanzioni della Polizia locale, per essere poi esteso in seguito anche ad altri settori e ad avvisi relativi ad esempio a tributi, rimborsi e pratiche.

Il nuovo sistema è stato illustrato stamane alla stampa dall’assessore comunale Roberto Neulichedl che ha sottolineato “il valore della transazione digitale degli atti della pubblica amministrazione in un’ottica di semplificazione ed efficientamento e di cui la digitalizzazione delle sanzioni costituisce un primo passo”. Con lui il dirigente del servizio sistemi informativi e transizione digitale Andrea Bertani, che ha spiegato il funzionamento di Send e le diverse opzioni per ricevere le notifiche.

D’ora in poi gli avvisi relativi alle multe saranno quindi inviati su Send, dove gli utenti registrati potranno trovare notifica d’avviso, con relativo verbale della sanzione e bollettino di pagamento e procedere quindi poi con il versamento della somma richiesta secondo le consuete modalità (online, sportelli).

Per usufruire di questa opzione, che consente di risparmiare tempo e di corrispondere solo 2 euro per i costi di notifica (contro i 12 euro del cartaceo), è necessario registrarsi su Send con una delle seguenti modalità: attivando Send sull’app IO, indicando una mail o un recapito cellulare, oppure indicando una pec (posta elettronica certificata).

Per accedere a Send sono necessari lo Spid o la Cie. Le aziende e i professionisti iscritti ad albi professionali, che già dispongono di una PEC elencata negli indici nazionali, non necessitano di registrazione su Send, poiché Send invierà automaticamente le notifiche alle PEC presenti in questi elenchi.

Le notifiche inviate tramite PEC saranno considerate automaticamente notificate ai sensi di legge.

Chi riceverà un avviso sull’app IO, SMS o su mail tradizionale e non accede a Send entro i tempi indicati riceverà una notifica cartacea, poiché il sistema considererà fallito il tentativo di notifica digitale.

Chi invece non si registra su Send riceverà la tradizionale notifica tramite raccomandata cartacea, ma in questo caso non saranno allegati i documenti oggetto di notifica (multa, avviso di pagamento), ma dovrà recarsi nel punto di ritiro degli atti cartacei indicato in raccomandata (Caf convenzionati).

I punti “Digitale facile” sono a disposizione dei cittadini per fornire assistenza rispetto alla registrazione su Send o IO. Ricevono su appuntamento:

https://www.comune.reggioemilia.it/servizi/altri-servizi/punto-digitale-facile

In generale, la notifica si perfeziona, ovvero assume valore legale, il giorno e l’ora in cui vengono consultati online i documenti notificati. In alternativa, si perfeziona automaticamente se non vi è accesso entro un certo termine. E’ importante averlo presente per usufruire della scontistica sulle sanzioni per i pagamenti entro i 5 giorni dal ricevimento della notifica.

Nello specifico:

Send, App IO, email, SMS – La notifica si perfeziona il giorno stesso in cui il messaggio ricevuto viene aperto

PEC – La notifica si perfeziona 7 giorni dopo la data di consegna (se ricevuta dalle 21.00 in poi, a partire dal giorno successivo). Se la pec è satura, non valida o inattiva, la notifica si perfeziona 15 giorni dopo la data di emissione dell’avviso di mancato recapito.

Raccomandata – La notifica si perfeziona 10 giorni dopo la data di ricezione. Per chi riceve un avviso di giacenza, si perfeziona 10 giorni dopo la data di ritiro della raccomandata. Se la raccomandata in giacenza e non viene ritirata la raccomandata, si perfeziona 20 giorni dopo la data dell’avviso di giacenza.

In tutti i casi, se si accede a Send o dall’app IO ai documenti notificati prima delle tempistiche indicate qui sopra, il perfezionamento avviene al momento della consultazione.

Info http://www.comune.reggioemilia.it/send