Parte “KRESCO ’25”: il tour del volontariato per ragazze e ragazzi dai 14 ai 18 anni

Anche quest’estate prende il via Kresco 2025, il tour del volontariato pensato per ragazze e ragazzi dai 14 ai 18 anni. Si tratta di cinque appuntamenti gratuiti, promossi e coordinati dall’Informagiovani dell’Unione Colline Matildiche per avvicinare i più giovani alle persone e ai luoghi del volontariato attivo nei loro comuni. E’ un’occasione concreta per mettersi in gioco, fare nuove esperienze e scoprire il territorio da un punto di vista nuovo e coinvolgente.

Il programma propone esperienze pratiche e stimolanti in collaborazione con associazioni locali.

Il 16 giugno ci sarà la camminata notturna “A passo di torcia” con partenza alle ore 20.30 dall’Oasi Lipu di Quattro Castella. Ci saranno giochi da tavolo sotto le stelle a cura di Luca Artoni e Fabio Uliano Grasselli.

Il 25 e 26 giugno spazio al parkour dalle ore 10 alle 12 al parco Paride Allegri di Vezzano sul Crostolo. Si tratterà di un laboratorio dinamico di parkour e movimento urbano con Christian Bonacini (Calypso Life Club) e il Centro Sociale I Giardini.

Dal 30 giugno al 4 luglio si terrà la “Settimana teatrale” dalle ore 10 alle 16 (con pranzo al sacco). Si tratterà di laboratori di teatro, espressività e creatività con l’associazione “Il Fortunale”, in collaborazione con Valore Aggiunto. Gli appuntamenti del 30 giugno e 1-2 luglio saranno nella sala Civica di Albinea; quelli del 3 e 4 luglio al Centro Sociale di Puianello.

Il 12 luglio, dalle ore 9 alle 12, al Centro Famiglie di Montecavolo ci sarà un workshop interattivo sul lupo: approfondimento scientifico e creazione di carte a tema e a cura di Margherita Paladini e Fabio Fornili, con l’Oasi Lipu e il Rifugio Matildico.

Il 15 luglio, dalle ore 9 alle 13, al Circolo Bellarosa, si terrà “Taste of Morocco”: un laboratorio pratico di cucina marocchina con Niccolò Ferrari e Sanìa.

Kresco è attivo dal 2020 e nasce per favorire la cittadinanza attiva tra i giovani, offrendo esperienze pratiche in cui volontariato, socialità e territorio si incontrano. Il progetto è promosso dall’Informagiovani dell’Unione Colline Matildiche, che ha curato l’ideazione e la co-progettazione con enti e realtà associative locali per offrire un’estate di scoperta e partecipazione.

Iscrizioni tramite WhatsApp al numero 328.8896333 oppure al link: https://forms.gle/qSe81oTcgNnm8XFQ9

Promotori e partner: Oasi LIPU Bianello, Biblioteca di Quattro Castella, Valore Aggiunto, Christian Bonacini, Margherita Paladini, Fabio Fornili, Centro Sociale I Giardini, Biblioteca di Albinea, Centro Famiglie, Il Fortunale, Circolo Bellarosa, Rifugio Matildico, Centro Sociale Puianello.

Il progetto gode del patrocinio dell’Unione Colline Matildiche e il sostegno della Regione Emilia-Romagna.