Dalla Regione 500mila euro per finanziare il progetto di riqualificazione e ampliamento dell’area sportiva “Guido Nasi”

Inizieranno nel 2026 i lavori per la realizzazione di nuovi spogliatoi e di un nuovo campo sintetico nell’area sportiva “Guido Nasi”, conosciuta come “Il Poggio”.

Questo grazie al fatto che la Regione Emilia-Romagna abbia premiato con 500mila euro il progetto candidato dal Comune di Albinea al bando per la “concessione di contributi per progetti di miglioramento e qualificazione del patrimonio impiantistico sportivo regionale”. Questa cifra è il massimo contributo previsto dal bando per ogni singolo intervento.

Sull’intera provincia di Reggio la Regione ha messo a disposizione 2milioni 746mila euro che contribuiranno alla realizzazione di altri 5 progetti a Vetto, Quattro Castella, Rolo, Reggio e Boretto.

I lavori ad Albinea prevedono l’ampliamento degli spogliatoi con la costruzione di una nuova ala e la realizzazione di un campo sintetico per gli allenamenti, adiacente all’attuale terreno di gioco.

Il costo totale dell’operazione ammonterà a 998.400 euro.

“Siamo davvero felici di questo finanziamento che dà valore a un progetto importante, bello e sentito dalla nostra comunità. – spiega l’assessore allo Sport e vicesindaco Daniele Menozzi – Ringraziamo la Regione per continuare a sostenere progetti che aiutano Comuni come il nostro a investire sullo sport e sull’impiantistica sportiva. Un grande grazie va anche al presidente dello United Albinea Alessandro Simonazzi, all’architetto Carlo Margini e ai nostri uffici comunali, che hanno lavorato tanto per la progettazione di questa riqualificazione”.

“Vorrei ringraziare la nostra amministrazione, soprattutto perché so quanto teneva a questo progetto e alla sua realizzazione – Afferma il Presidente dello United Albinea Alessandro Simonazzi – Questo progetto eleva ulteriormente il valore e la funzionalità di questo bellissimo impianto sportivo, sopperendo alle lacune di strutture concepite circa 30 anni fa. Oltre a nuovo sintetico e spogliatoi ci sarà anche un importante efficientamento energetico. Tutto ciò – conclude Simonazzi – permetterà ai nostri bambini un utilizzo costante e in tutte le stagioni”.