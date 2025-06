Fiera Economia Montana di Pavullo: Confesercenti promuove i prodotti tipici e biologici del territorio

Un’occasione di confronto con l’Unione dei Comuni del Frignano per valorizzare non solo l’agricoltura e la zootecnia, ma anche per sostenere le imprese locali e promuovere i prodotti tipici e biologici del territorio. Un’iniziativa nata per dare maggiore spazio ai giovani imprenditori, come la bottega “Dal Casaro”, nostra associata, che rappresenta il coraggio delle nuove generazioni di investire per lo sviluppo della nostra montagna.

“La fiere dell’economia montana – afferma Matteo Tadolini, Presidente Confesercenti Area del Frignano – rappresenta un’occasione per confrontarsi sulle potenzialità del nostro territorio e sullo sviluppo della cultura enogastronomica, in collaborazione con produttori locali e il commercio di vicinato. Confesercenti, da sempre, sostiene le botteghe e le piccole imprese e, proprio in queste realtà, è possibile trovare ogni giorno prodotti eccellenti, che sanno raccontare al meglio la lunga storia enogastronomica di Pavullo e della montagna”.